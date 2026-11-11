7 prirodnih beta blokatora koji smiruju rad srca: Kardiolog otkriva šta zaista deluje
- Ne postoji pravi prirodni beta blokator, ali duboko disanje, L-teanin, magnezijum i DASH ishrana mogu da pomognu u kontroli pulsa i pritiska.
- Cvekla, omega-3 masne kiseline, redovno kretanje i kvalitetan san dodatno podržavaju zdravlje srca i mogu da smanje opterećenje srca.
- Kardiolog upozorava da ove mere nisu zamena za propisanu terapiju i da lekove ne treba prekidati bez saveta lekara.
Beta blokatori su lekovi koji usporavaju srčani ritam, snižavaju krvni pritisak i smanjuju opterećenje srca. Propisuju se kod određenih srčanih oboljenja, poremećaja ritma i hipertenzije, a deluju tako što blokiraju dejstvo hormona stresa, poput adrenalina, na receptore u srcu. Iako ne postoje prirodne supstance sa istim mehanizmom delovanja, određene namirnice, tehnike opuštanja i životne navike mogu da doprinesu boljoj kontroli pulsa i krvnog pritiska.
- Ne postoji pravi prirodni beta blokator. Hrana i suplementi ne mogu da ponove tačan mehanizam delovanja ovih lekova, ali određene promene u ishrani i načinu života mogu da doprinesu zdravlju srca - objašnjava kardiolog dr Radž Dasgupta i navodi sedam preporuka.
Duboko disanje
Sporo, ritmično disanje, sa kontrolisanim udahom i produženim izdahom, podstiče aktivnost parasimpatičkog nervnog sistema, koji je odgovoran za opuštanje organizma. Posebnu ulogu ima vagusni nerv, koji učestvuje u regulaciji rada srca. Ovakav način disanja može privremeno da uspori puls i snizi krvni pritisak, naročito kada su ubrzani zbog stresa.
L-teanin
L-teanin je aminokiselina koja se prirodno nalazi u čaju, posebno zelenom. Povezuje se sa opuštanjem i ublažavanjem reakcije organizma na stres, bez izraženog sedativnog efekta. Prema rečima doktora, L-teanin može da smanji aktivnost simpatičkog nervnog sistema, koji se aktivira u stresnim situacijama i podstiče ubrzavanje srčanog ritma.
Magnezijum
Magnezijum učestvuje u prenosu nervnih impulsa i kontrakciji mišića, uključujući srčani. Njegov nedostatak može da doprinese lupanju srca i poremećajima ritma, pa nadoknada ovog minerala ima značaja kod osoba sa potvrđenim deficitom. Prirodni izvori magnezijuma su zeleno lisnato povrće, orašasti plodovi, mahunarke i integralne žitarice.
Cvekla
Cvekla je bogata prirodnim nitratima, koji se u organizmu pretvaraju u azot-monoksid, jedinjenje koje opušta i širi krvne sudove. Na taj način poboljšava se protok krvi i smanjuje otpor u krvnim sudovima, što doprinosi snižavanju krvnog pritiska. Posebno je proučavan sok od cvekle, za koji pojedina klinička istraživanja pokazuju povoljan uticaj na sistolni (gornji) pritisak.
Omega-3 masne kiseline
Omega-3 masne kiseline iz masne ribe, poput sardine, skuše i lososa, doprinose zdravlju kardiovaskularnog sistema. Njihov najpoznatiji efekat jeste snižavanje povišenih triglicerida, dok istraživanja ukazuju i na blago smanjenje pulsa u mirovanju. Biljni izvori, poput lanenog semena i oraha, sadrže drugačiji oblik omega-3 masnih kiselina, koji se u organizmu samo delimično pretvara u EPA i DHA.
DASH ishrana
DASH način ishrane razvijen je za bolju kontrolu povišenog krvnog pritiska. Podrazumeva veći unos voća, povrća, integralnih žitarica i mlečnih proizvoda sa manje masti, uz ograničavanje soli, crvenog mesa i zaslađenih napitaka. Istraživanja potvrđuju da ovakav režim ishrane snižava krvni pritisak, naročito kod osoba sa hipertenzijom.
Redovno kretanje i kvalitetan san
Fizička aktivnost poboljšava kondiciju srca i doprinosi snižavanju pulsa u mirovanju, dok kvalitetan san pomaže regulaciji krvnog pritiska. Nedostatak sna i hronični stres povećavaju aktivnost simpatičkog nervnog sistema, zbog čega srce može da radi ubrzano, a pritisak da raste.
- Važno je naglasiti da ove metode nisu zamena za propisanu terapiju beta blokatorima. Osobe sa srčanim oboljenjima ne treba samostalno da prekidaju uzimanje lekova, niti da uvode suplemente bez konsultacije sa lekarom, zbog mogućih neželjenih dejstava i interakcija - poručuje dr Dasgupta.
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.
Izvor: Health.yahoo.com/Zdravlje.kurir.rs
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