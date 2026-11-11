Određene namirnice i svakodnevne navike mogu da doprinesu regulaciji srčanog ritma i krvnog pritiska

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Beta blokatori su lekovi koji usporavaju srčani ritam, snižavaju krvni pritisak i smanjuju opterećenje srca. Propisuju se kod određenih srčanih oboljenja, poremećaja ritma i hipertenzije, a deluju tako što blokiraju dejstvo hormona stresa, poput adrenalina, na receptore u srcu. Iako ne postoje prirodne supstance sa istim mehanizmom delovanja, određene namirnice, tehnike opuštanja i životne navike mogu da doprinesu boljoj kontroli pulsa i krvnog pritiska.

- Ne postoji pravi prirodni beta blokator. Hrana i suplementi ne mogu da ponove tačan mehanizam delovanja ovih lekova, ali određene promene u ishrani i načinu života mogu da doprinesu zdravlju srca - objašnjava kardiolog dr Radž Dasgupta i navodi sedam preporuka.

Duboko disanje

Sporo, ritmično disanje, sa kontrolisanim udahom i produženim izdahom, podstiče aktivnost parasimpatičkog nervnog sistema, koji je odgovoran za opuštanje organizma. Posebnu ulogu ima vagusni nerv, koji učestvuje u regulaciji rada srca. Ovakav način disanja može privremeno da uspori puls i snizi krvni pritisak, naročito kada su ubrzani zbog stresa.

L-teanin

L-teanin je aminokiselina koja se prirodno nalazi u čaju, posebno zelenom. Povezuje se sa opuštanjem i ublažavanjem reakcije organizma na stres, bez izraženog sedativnog efekta. Prema rečima doktora, L-teanin može da smanji aktivnost simpatičkog nervnog sistema, koji se aktivira u stresnim situacijama i podstiče ubrzavanje srčanog ritma.

Zeleni čaj sadrži L-teanin, aminokiselinu koja doprinosi opuštanju i ublažavanju stresa Foto: Shutterstock

Magnezijum

Magnezijum učestvuje u prenosu nervnih impulsa i kontrakciji mišića, uključujući srčani. Njegov nedostatak može da doprinese lupanju srca i poremećajima ritma, pa nadoknada ovog minerala ima značaja kod osoba sa potvrđenim deficitom. Prirodni izvori magnezijuma su zeleno lisnato povrće, orašasti plodovi, mahunarke i integralne žitarice.

Cvekla

Cvekla je bogata prirodnim nitratima, koji se u organizmu pretvaraju u azot-monoksid, jedinjenje koje opušta i širi krvne sudove. Na taj način poboljšava se protok krvi i smanjuje otpor u krvnim sudovima, što doprinosi snižavanju krvnog pritiska. Posebno je proučavan sok od cvekle, za koji pojedina klinička istraživanja pokazuju povoljan uticaj na sistolni (gornji) pritisak.

Istraživanja pokazuju da sok od cvekle može da doprinese snižavanju gornjeg krvnog pritiska Foto: Shutterstock

Omega-3 masne kiseline

Omega-3 masne kiseline iz masne ribe, poput sardine, skuše i lososa, doprinose zdravlju kardiovaskularnog sistema. Njihov najpoznatiji efekat jeste snižavanje povišenih triglicerida, dok istraživanja ukazuju i na blago smanjenje pulsa u mirovanju. Biljni izvori, poput lanenog semena i oraha, sadrže drugačiji oblik omega-3 masnih kiselina, koji se u organizmu samo delimično pretvara u EPA i DHA.

DASH ishrana

DASH način ishrane razvijen je za bolju kontrolu povišenog krvnog pritiska. Podrazumeva veći unos voća, povrća, integralnih žitarica i mlečnih proizvoda sa manje masti, uz ograničavanje soli, crvenog mesa i zaslađenih napitaka. Istraživanja potvrđuju da ovakav režim ishrane snižava krvni pritisak, naročito kod osoba sa hipertenzijom.

DASH način ishrane razvijen je za bolju kontrolu povišenog krvnog pritiska Foto: Shutterstock

Redovno kretanje i kvalitetan san

Fizička aktivnost poboljšava kondiciju srca i doprinosi snižavanju pulsa u mirovanju, dok kvalitetan san pomaže regulaciji krvnog pritiska. Nedostatak sna i hronični stres povećavaju aktivnost simpatičkog nervnog sistema, zbog čega srce može da radi ubrzano, a pritisak da raste.

- Važno je naglasiti da ove metode nisu zamena za propisanu terapiju beta blokatorima. Osobe sa srčanim oboljenjima ne treba samostalno da prekidaju uzimanje lekova, niti da uvode suplemente bez konsultacije sa lekarom, zbog mogućih neželjenih dejstava i interakcija - poručuje dr Dasgupta.