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Nutricionista Ivana Mišić otkriva koji su nutrijenti posebno važni tokom novembra, u kojim sezonskim namirnicama ih možete pronaći i zašto su značajni za normalno funkcionisanje organizma

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Dolazak hladnijih dana, manje sunčeve svetlosti i sezona respiratornih infekcija dodatni su razlozi da obratite pažnju na raznovrsnost ishrane. Organizmu su tokom cele godine potrebni vitamini, minerali, proteini, zdrave masti, vlakna i dovoljno tečnosti, a pojedine sezonske namirnice mogu biti dobar izvor ovih važnih nutrijenata.

Nutricionista Ivana Mišić na svojoj Instagram stranici otkriva koji su nutrijenti posebno važni tokom novembra, u kojim sezonskim namirnicama ih možete pronaći i zašto su značajni za normalno funkcionisanje organizma.

Vitamin D

Gde ga pronaći: Jaja, masnija riba (sardina i skuša) i obogaćeni mlečni proizvodi.

Vitamin D je posebno važan tokom jeseni i zime, kada je izloženost sunčevoj svetlosti manja, a mogućnost njegovog stvaranja u koži ograničena. Doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema, održavanju zdravih kostiju i normalnom funkcionisanju mišića.

Vitamin D trebalo bi uzimati uz obrok koji sadrži zdrave masti Foto: Shutterstock

Vitamin C

Gde ga pronaći: Paprika, kupus, kiseli kupus, brokoli, kivi i citrusi.

Vitamin C doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Ujedno učestvuje u stvaranju kolagena i poboljšava apsorpciju gvožđa iz namirnica biljnog porekla.

Gvožđe

Gde ga pronaći: Crveno meso, džigerica, spanać, pasulj i sočivo.

Gvožđe je mineral neophodan za stvaranje hemoglobina, proteina u crvenim krvnim zrncima koji prenosi kiseonik kroz organizam. Njegov nedostatak može dovesti do anemije, umora i malaksalosti. Biljne izvore gvožđa dobro je kombinovati sa namirnicama bogatim vitaminom C, jer on poboljšava njegovu apsorpciju.

Proteini

Gde ih pronaći: Jaja, piletina, riba, sir, grčki jogurt, pasulj i sočivo.

Proteini su neophodni za očuvanje mišićne mase, obnovu tkiva i normalno funkcionisanje organizma Foto: Shutterstock

Proteini su neophodni za izgradnju i očuvanje mišićne mase, obnovu tkiva i normalno funkcionisanje organizma. Doprinose i dužem osećaju sitosti, a posebno su važni za fizički aktivne osobe.

Omega-3 masne kiseline

Gde ih pronaći: Sardina, skuša, losos, orasi, lanene i čia semenke.

Omega-3 masne kiseline važne su za zdravlje srca i mozga, a učestvuju i u regulaciji inflamatornih procesa u organizmu. Masna riba predstavlja posebno dobar izvor ovih korisnih masti.

Tečnost

Gde je pronaći: Voda, nezaslađeni čajevi i supe.

Dobra hidratacija važna je tokom cele godine, bez obzira na spoljašnju temperaturu. Tokom hladnijih meseci često slabije osećamo žeđ, ali potrebe organizma za tečnošću ne nestaju. Zato je važno da vodu pijete redovno, a ne samo kada osetite žeđ.

Vlakna

Gde ih pronaći:Bundeva, jabuke, kruške, ovsene pahuljice, pasulj, sočivo i integralne žitarice.

Vlakna podstiču varenje, doprinose zdravlju creva i dužem osećaju sitosti Foto: Shutterstock

Dijetalna vlakna podržavaju normalno varenje i zdravlje creva, doprinose dužem osećaju sitosti i pomažu u regulaciji nivoa šećera i holesterola u krvi. Voće, povrće, mahunarke i integralne žitarice posebno su dobri izvori vlakana.

Cink

Gde ga pronaći: Jaja, meso, semenke bundeve, orašasti plodovi i mahunarke.