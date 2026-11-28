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Budite se s bolom u vilici i glavoboljom. Tokom obroka primećujete da vam vilica škljoca pri svakom zalogaju. Navedene tegobe mogu da budu simptomi poremećaja temporomandibularnog zgloba - viličnog zgloba.

Temporomandibularni zglob

Temporomandibularni zglob povezuje donju vilicu sa kostima lobanje. Kada dođe do poremećaja, neki od najčešćih simptoma su teškoće sa žvakanjem, promena zagrižaja, bol u predelu lica, pucketanje pri otvaranju ili zatvaranju usta, bol u delu vilice ili ušiju, glavobolja.

Mogu se javiti i zakočenost vilice, otežano otvaranje ili zatvaranje usta, kao i bolna osetljivost mišića vilice.

Dobra vest jeste da se kod mnogih osoba tegobe spontano povlače. Ali dok traju, mogu da budu prilično neprijatne i u bitnoj meri da utiču na kvalitet života. U ovoj situaciji četiri jednostavne vežbe mogu da budu od pomoći.

Stručnjaci smatraju da fizikalna terapija predstavlja dobru početnu opciju.

- Većina pacijenata ipak iscrpi sve druge mogućnosti lečenja pre nego što shvati da postoje fizioterapeuti koji su posebno obučeni za terapiju poremećaja temporomandibularnog zgloba - kažu fizijateri Žan Ubalde i Nikol Mišel i predstavljaju četiri blage vežbe koje mogu pomoći u ublažavanju bola u vilici.

Zubi donje i gornje vilice trebalo bi tokom većeg dela dana da budu blago razdvojeni Foto: Shutterstock

Zubi se dodiruju samo tokom žvakanja

Stomatolog dr Luk Bauserman kaže da je bruksizam, odnosno nesvesno stiskanje i škrgutanje zubima, jedan od čestih faktora koji mogu doprineti bolu u vilici i tegobama povezanim sa temporomandibularnim zglobom.

- Zubi donje i gornje vilice trebalo bi tokom većeg dela dana da budu blago razdvojeni i da se kratko dodiruju samo tokom žvakanja i gutanja - kaže Bauserman. Na taj način mišići vilice dobijaju priliku da se odmore od stalnog stezanja.

Fizioterapeutkinja Mišel kaže da se pacijenti žale na zategnutost mišića lica, pritisak oko ušiju ili tup bol u vilici. Prema njenim rečima, pacijenti ove simptome najčešće primećuju odmah nakon buđenja, dok oni koji nesvesno stežu zube tokom dana mogu osećati izraženiji bol u večernjim satima.

Škljocanje vilice Ako se zvuk javlja bez bola, najčešće nije potrebno lečenje, napominje Bauserman. Stručnjaci navode da bezbolno škljocanje vilice može da bude sasvim normalna pojava. Bauserman dodaje da taj zvuk obično znači da se vilica vraća u pravilan položaj, a ne da iz njega izlazi.

Četiri jednostavne vežbe za ublažavanje bola u vilici

Ove vežbe zasnovane su na kućnom programu koji preporučuje Ubalde, a koji se oslanja na Rocabado program vežbi.

Počnite polako i pažljivo izvodite sve pokrete. Cilj nije da „na silu istežete vilični zglob“, naglašava Ubalde. Ako je potrebno, počnite sa manjim brojem ponavljanja. Prekinite svaku vežbu koja izaziva bol. Blago škljocanje bez bola uglavnom nije razlog za zabrinutost.

Ako vam se vilica zaglavljuje, blokira, bolno preskače ili se bol pojačava tokom narednih nekoliko dana, prekinite vežbe i obratite se fizioterapeutu ili stomatologu.

Položaj opuštene vilice (jezik na nepcu, zubi razdvojeni, usne spojene)

Jedna od omiljenih vežbi Nikol Mišel počinje pravilnim položajem jezika.

- Dešava se da vilica radi previše, a jezik premalo. Osnaživanjem aktivnosti jezika možemo na jednostavan način da rasteretimo mišiće vilice - objašnjava ona.

Osnaživanjem aktivnosti jezika možemo na jednostavan način da rasteretimo mišiće vilice Foto: Shutterstock

Kako se izvodi:

Blago spojite usne, ali dozvolite da se zadnji zubi malo razdvoje.

Vrh jezika postavite na nepce, neposredno iza gornjih prednjih zuba. Ostavite mali razmak između jezika i zuba. Srednji deo jezika nežno oslonite na tvrdo nepce. Polako udahnite i izdahnite kroz nos šest puta, uz duboko i mirno disanje.

Mišel savetuje da svakog sata proverite da li vam je jezik u pravilnom položaju. Idealno bi bilo da vam to postane prirodan položaj jezika kada ne jedete i ne govorite.

- Možda će vam ovaj položaj jezika u početku delovati neobično, ali nikako ne bi trebalo da izaziva nelagodnost - kaže Mišel.

Ako osetite bol u zubima ili nepcu, opustite jezik i napravite pauzu.

Kontrolisano otvaranje usta

Držanje jezika na nepcu ograničava širinu otvaranja usta i pomaže vam da bolje kontrolišete pokret vilice.

Kako se izvodi:

Opustite vilicu tako da jezik bude oslonjen na nepce. Polako otvorite usta onoliko koliko vam je prijatno, ne odvajajući jezik od nepca. Zadržite položaj šest sekundi, a zatim polako zatvorite usta. Ponovite vežbu šest puta.

Trebalo bi da osetite blago istezanje. Ako se jezik odvaja od nepca, smanjite opseg pokreta. Ako se javi bol, prekinite vežbu.

Ako se javi bol, prekinite vežbu. Foto: Shutterstock

Izometrijske vežbe sa blagim otporom

Kod ovih vežbi mišići vilice rade protiv blagog pritiska prstiju, dok sama vilica ostaje nepokretna.

Opustite vilicu i postavite dva prsta na jednu stranu donje vilice. Nežno pritiskajte prstima ka unutra, dok vilicom istovremeno pružate jednak otpor u suprotnom smeru. Važno je da se vilica pritom ne pomera.

Zadržite položaj šest sekundi, a zatim se opustite. Ponovite šest puta sa svake strane.

Otpor ispod brade

Spojite šake iza vrata, neposredno ispod potiljka. Rukama pridržavajte vrat dok nežno spuštate bradu, kao da klimate glavom u znak potvrde. Pokret treba da bude mali i kontrolisan. Rukama istovremeno blago usmerite potiljak nagore. Zadržite položaj šest sekundi, a zatim se vratite u početni položaj.

Ponovite ukupno šest puta.

Koliko često se rade ove vežbe?

Uklopite ih u svakodnevne aktivnosti, tokom pauze od kućnih poslova ili dok gledate televiziju.