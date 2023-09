NAUČNICI POTVRDILI: Evo na kojoj temperaturi se najbolje SPAVA

Prema novoj studiji optimalna temperatura sobe trebalo bi da bude 20-25 °C. Rezultat su objavljeni u časopisu Science of The Total Environment.

Temperatura prostorije u kojoj spavate ključni je faktor kada je u pitanju brzina kojom tonete u san i sam kavlitet sna.

- Da biste mirno utonuli u san važno je da podesite redukovano ambijentalno svetlo i pogodnu temperaturu koja telu šalje signale da luči transmitere koji olakšavaju da zaspite - rekao je Dr Sudha Tallavajhul, neurolog za spavanje sa Univerziteta Health Houston and TIRR Memorial Hermann.

Tokom sna osciliramo između faza u kojima je naša telesna temperatura drugačije reglusana. U REM fazi spavanja sposobnost čoveka da reguliše temperaturu je narušena.

- To znači da ako je sobna temperatura visoka, telo nije u stanju da se prilagodi, pa to dovodi do čestih buđenja - ističe Dr Tallavajhul.

Temperatura prostorije u kojoj spavate ključni je faktor za kvalitet sna foto: Shutterstock

Tokom studije učesnici su nosili monitore za spavanje i senzore za okolinu koji su pratili dužinu sna, efinasnost i nemir tokom sna.

Istraživači su prikupili podatke od 50 starijih osoba u toku 11.000 noći i informacije o životnoj sredini.

Nalazi su otkrili da se kvalitet sna snižava za 5-10 odsto kako je temperatura ekalirala između 25 i 30 stepeni.

Ljudi koji su izloženi većem riziku su nižeg socio-ekonomskog statusa, tj. oni koji nemaju dovoljno srestava i mogućnosti da priušte hlađenje svog doma. Pored toga, ljudi nižeg socioekonomskog statusa češće žive u kućama i stanovima koji se lako pregrevaju, kao i u gusto naseljenim područjima sa manje zelenih površina.

Oni takođe imaju manji pristup zdravstvenoj zaštiti kako bi se nosili sa zdravstvenim posledicama poremećenog i neadekvatnog sna - napominje Amir Baniassadi sa Harvard medicinske škole.

Koje navike pomažu da pobošljamo kvalitet sna?

Kod težnje za poboljšanjem kvaliteta sna ključna je doslednost i usvajanje određenih navika.

Negujte rutinu spavanja što je verovatno i najvažnijue. Slično fizičkom treningu, spavanje i buđene u određeno vreme pomaže vam da imate mirniji i kvalitetnji san.

Uveče podesite slabije osvetljenje i nižu temperaturu u prostoriji za spavanje jer će vam to olakšati da utonete u san.

Pojedinim ljudima problem je da zaspe ukoliko spavaju u toku dana, pa ako ste u toj grupi izbegavajte popodnevnu dremku.

Kraj dana rezervišite za opuštanje. Pred spavanje izbegavajte stimulativne aktivnost koje mogu narušiti san kao što je upotreba mobilnih telefona i društvenih mreža i uošte boravak ispred ekrana.

(kurir.rs/healthline.com/O.M.)