5 SAVETA KAKO DA BEZBEDNO PREGURATE SEZONU GRIPA I PERHLADE: Lekari otkrivaju šta oni rade a šta izbegavaju

Sezona gripa i prehlada je na pragu, i ako nas je pandemija korone išta naučila to je da smo svi zajedno odgovorni za kolektivno zdravlje i da svi treba da vodimo računa prvenstveno o sebi, a onda i o ljudima oko nas. Na prvoj liniji fronta kada su u pitanju virusi i raznorazne bolesti su lekari, i korisno je čuti kako se oni štite od udara bolesti, jer su im metode proverene.

Jesen nam je uveliko stigla i dani postaju sve hladniji, pa ljudi sve češće borave u zatvorenim prostorijama što omogućava lakše širenje respiratornih bolesti, poput gripa i prehlade. Sezona gripa počinje već u oktobru, a vrhunac dostiže između decembra i januara, a osim nje u ovom periodu je aktuelno još nekoliko respiratornih virusa, i naravno kovid. Zbog toga je nekoliko lekara objasnilo za Huffington Post šta tačno oni rade, a šta izbegavaju kako bi tokom ovog perioda rizičnog za zdravlje izbegli razboljevanje.

Nikad ne preskaču vakcinu protiv sezonskog gripa

Preskakanje ili odgađanje vakcinacije protiv gripa može da vas dovede u rizik od razboljevanja.

- Više puta sa dobila grip i svaki put sam bila veoma bolesna. Otkako sam primila vakcinu, samo mi se jednom desilo da dobije grip, ali su simptomi bili mnogo blaži, a bolest je kraće trajala u poređenju sa prethodnim slučajevima - objašnjava dr Mari Luiz Londri, profesorka laboratorisjske medicine na Medicinskom fakultetu Univerzizeta Jejl. Vakcina protiv sezonskog gripa se preporučuje skoro svima, uključujući i decu stariju od 6 meseci, i potpuno je besplatna.

foto: Zorana Jevtić

Nikada bolesni ne idu na posao

- Kada imam prehladu ili grip, ne idem na posao. Svi mi imamo odgovornost jedni prema drugima, a kada bolesni idemo da radimo, dovodimo druge u opasnost - rekao je dr Ričard A. Martinelo, profesor zaraznih bolesti i pedijatrije sa Jejla.

Budući da se grip i prehlada šire putem respiratornih kapljica, najbolje je da ostanete kod kuće kada ste bolesni kako biste smanjili rizik od zaraze. Čak i ako nemate simptome, ali ste pozitivni na grip, i dalje možete da širite virus.

Kada su bolesni ne izlaze bez maske

Ponekad, naravno, moramo da izađemo u javnost i kad smo bolesni, ali i tada postoje načini da zaštite ljude sa kojima dolazite u kontakt.

- Svako s respiratornom bolešću trebalo bi da nosi masku na javnim mestima, u zatvorenom ili napolju ako se nalazi pored drugih ljudi jer maska uveliko smanjuje rizik od zaraze zbog respiratornih kapljica koje se šire kada kašljete i kijate - kaže profesor dr Džon Svarcberg sa Univerziteta u Kaliforniji i dodaje da u takvim slučajevima ne izlazi iz kuće bez kvalitetne maske, kao što su N95 ili KN95.

foto: Profimedia

Redovno peru ruke

Loša higijena pranja ruku može biti faktor rizika za dobijanje gripa ili prehlade i prema dr Martinelou i dr Svarcbergu ruke treba prati često, posebno u ovim mesecima.

- Kada nam se ruke nakon dodirivanja površine na kojoj je virus kontaminiraju, možemo da se razbolimo samo zbog dodirivanja očiju ili nosa kontaminiranim prstima - objašnjava dr Martinelo.

Ako ste u pokretu i nemate pristup sapunu i vodi, možete privremeno da koristite i sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi alkohola.

Dovoljno se odmaraju

Kada ste bolesni važno je da se dovoljno odmarate.

- Često pokušavamo i tada da sledimo svoj užurbani ritam, bez obzira na to kako se osećamo, a to može negativno da utiče na naše zdravlje. Dobra vest je da i san može da pomogne da se brže oporavite od prehlade ili gripa, jer simptomi mogu da traju i do dve nedelje.

- Nedovoljno spavanja povezano je s povećanom upalom i oslabljenim imunološkim odgovorom, što može produžiti vreme potrebno za oporavak od bolesti - kaže dr Metju Viver, profesor sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Harvard, i dodaje da:

- Davanje prioriteta zdravim navikama povećava šanse da i tokom najzaraznijeg godišnjeg doba ostanete zdravi.

Izvor: Huffington post