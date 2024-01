NEOČEKIVANI EFEKAT STRESA NA NOS I SINUSE: Ovo su neki od prvih znakova kojima vas organizam upozorava da usporite

Prema studiji iz 2017. objavljenoj u "Human Factors", previše na tanjiru može dovesti do smanjenja temperature nosa. Studija koju su uradili Institut za vazduhoplovnu tehnologiju (IAT) Univerziteta u Notingemu i istraživačke grupe za bioinženjering i ljudske faktore angažovali su 14 volontera koji su imali zadatak da izvrše vizuelno-motorni zadatak koji je postajao sve teži.

Otkucaji srca ispitanika, brzina disanja, prečnik zenice i termografija lica su praćeni dok su se bavili zadatkom. Istraživači su otkrili da se temperatura nosa smanjila za u proseku 33,8°F kako se opterećenje povećalo (prema Medical Nevs Today). Kada ste fokusirani na rešavanje zahtevnih poslova, protok krvi se usmerava na druge delove vašeg tela (kao što je vaš mozak), što znači manje krvi u vašem licu, ističu istraživačima. Ovo bi moglo objasniti zašto vam se nos hladi kada ste pod stresom.

Iako ovaj suptilan način na koji vaše telo pokušava da vam kaže da je previše pod stresom može biti koristan kada ste na poslu, postoji još jedan trag iz vašeg nosa na koji treba da obratite pažnju.

Problemi sa sinusima, poput curenja iz nosa i sinusitisa mogu biti izazvani stresom foto: Shutterstock

Veza između problema sa sinusima i stresa

Kada vam se zapuši nos, možda ne mislite da je stres mogao da doprinese tome, ali stručnjaci kažu drugačije. Problemi sa sinusima, poput curenja iz nosa i sinusitisa, takođe mogu biti izazvani stresom.

Stres a posebno hronični stres, ima uticaj na vaš imuni sistem.To znači da ste u većoj opasnosti od alergija, prehlade, problema sa sinusima i drugih bolesti koje utiču na vaš nos. Neke istraživanja tvrde da stres može da izazove krvarenje iz nosa, iako to možda nije jedini razlog. Teorija je da stres uzrokuje ubrzanje vašeg otkucaja srca što može dovesti do proširenja krvnih sudova i krvarenja.

- Problem sa stresom je to što nam podiže krvni pritisak. To možemo uporediti sa vodovodnim sistemom - ako pritisak u sistemu visok, postoji mogućnost da negde dođe do curenja. pa onda nekada može doći do krvarenja iz nosa - kaže dr Vikram Dhar, konsultant za uho, nos i grlo.

Problemi sa sinusima povezani sa stresom i krvarenje iz nosa mogu zahtevati više pažnje u vidu korišćenja nazalnih sprejeva, hladnih obloga i posete lekaru.

Problemi sa sinusima su "bezbolinja" upozorenja organizma da usporite

Dobra vest sa hladnim nosom je da imate koristan indikator koji će vas podsetiti da usporite. Bilo da ste na poslu, na društvenom okupljanju na kom se ne osećate najprijatnije, ili kod kuće pokušavate da žonglirate sa više poslova odjednom, opustite se i udahnite.

Da biste se usredsredili i postali svesniji, približite ruke grudima i stomaku dok udišete kroz nos i izdišete nakon nekoliko brojanja. Možete pokušati da zatvorite oči ili skrenete pogled sa svog stola (ako ste na poslu) dok to radite.

Ne zboravite da su ozbiljni zdravstveni problemi poput visokog krvnog pritiska, srčanih bolesti, moždanog udara, dijabetesa i gojaznosti povezani sa hroničnim stresom, pa su ove promene na nosi i sinusima možda "bezbolniji" način na koji vas telo podseća da treba da usporite pe nekih većih zdravstvenih teškoća.

Prenela: O.M.

(kurir.rs/healthdigest.com)