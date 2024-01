LEKARI PREPOZNAJU ONE KOJI SVOJU DIJAGNOZU TRAŽE NA DR GUGLU: Evo kome je internet ordinacija, a ko strpljivo čeka na pregled

Kada ukucamo „povećan CRP“, „šta znači sniženo gvožđe u krvi“, često se na internetu pojave i najgore dijagnoze. Brza pretraga dovede i do kancera, kakve god simptome da navedete.

Kad se dr Guglu veruje više nego lekaru

Dr Dragana Matić iz DZ Vračar kaže da sa dijagnozom virtuelnog doktora uglavnom dolaze mlađe generacije, one koje su i odrasle uz internet, dok stariji uglavnom biraju redove u čekaonici da bi im doktor saopštio od čega boluju.

- Oni izvuku ustvari najdrastičnije dijagnoze, a pored toga imate još 10-20 dijagnoza sa istim simptomima koje su užasno blage i koje prolaze za tri do pet, deset dana. Nije prijatno, zavisi od čoveka. Imate osobe koje se jako plaše, koje su sugestibilne, one mogu da naprave sebi takav začaran krug u glavi da se odmah nađu u nekoj stravičnoj dijagnozi. Srećom, te najdrastičnije dijagnoze koje internet izbacuje ne mogu da leče i dijagnostikuju bez nekih dodatnih analiza - objašnjava dr Matić za RTS.

Šta je sajberhondrija? Sajberhondrija je podgrupa anksioznog poremećaja zbog bolesti, poput hipohondrije, a karakteriše je preterana upotreba interneta za istraživanje simptoma ili medicinskih stanja i povećanim, ometajućim nivoom teskobe. Koji su simptomi sajberhondrije Postoji nekoliko simptoma koji ukazuju na postojanje ovog psihičkog poremećaja. Prvi je provođenje više od jednog sata u pretrazi simptoma na internetu. Kod većine obolelih, opsesivno pretraživanje simptoma im ometa svakodnevni život. Drugi simptom je visok nivo straha i anksioznosti prilikom pretraživanja, koji se ne smiruju već pogporšavaju. Neki pacijenti imaju običaj da fiksiraju samo jedno oboljenje, i traže sve što mogu kako bi potvrdili da njihovi simptomi ukazuju da boluju od te bolesti.

Interent nudi ogroman broj informacija – od novinskih članaka, blogova, snimaka, društvenih mreža, pa sve do stručnih publikacija. Iako tumačenje krvne slike, ne deluje toliko opasno, doktori kažu, može da bude.

- Sve laboratorije imaju nove neke oznake, ali oni su to već naučili. Nemaju kao nekad – erotriciti, leukociti, nego imaju latinske nazive, početak skraćenice. Sad svi znaju gvožđe i mogu da pročitaju, ali on nije jedini parametar krvne slike. Imamo još 15 iz krvne slike koji nam kažu da li smo mi u nekoj ozbiljnoj anemiji ili je jednostavno to gvožđe palo zbog nekih drugih stvari, tako da s tim ne treba da se igraju - ističe dr Matić.

Izvor:RTS/Kurir.rs