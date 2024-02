5 namirnica koje treba izbegavati ako imate ubrzan rad srca: Ona koju najviše koristimo uništava nam zdravlje

Mnogi faktori mogu izazvati lupanje srca, od stresa i anksioznosti do nedostatka sna i hormonalnih promena, ali i određene namirnice. Hrana koju jedete igra ključnu ulogu u tome kako vaše srce funkcioniše. Zato stručnjaci navode koje namirnice treba izbegavati ukoliko imate ubrzan rad srca.

Lupanje srca može biti osećaj kao da vam srce preskače, treperi ili ubrzava, a ove palpitacije su češće nego što mislite. Klivlendska klinika napominje da ova pojava nije retkost, napominjući studiju koja pokazuje da oko 16 % pacijenata traži pomoć svog lekara za palpitacije.

Za mnoge su ove senzacije kratke i bezopasne, ali kod pojedinih ljudi se zadržavaju.

Važno je napomenuti da su ove smernice prvenstveno usmerene na benigne palpitacije. Ako su se vaše palpitacije pojavile nedavno, pogoršavaju se, produžavaju se ili ih prati bol u grudima, kratak dah, vrtoglavica ili nesvestica, preporučujemo vam da potražite savet lekara.

Alkohol

Čaši vina ili hladnog piva može izgledati kao dobar za opuštanje na kraju napornog dana, ali za one koji imaju lupanje srca, alkohol bi mogao biti okidač koji treba izbegavati.

- Alkohol je stimulans - objašnjava dr Elizabet Klodas, kardiolog sa klinike Mejo i dodaje - Stimulansi povećavaju rizik od palpitacije tako što aktiviraju simpatički nervni sistem. To dovodi do povećanja broja otkucaja srca i krvnog pritiska, što onda može dovesti do povećane verovatnoće pojave palpitacija.

Takođe, alkohol ima i diuretički efekat, što znači da može dovesti do dehidracije. Kada niste dovoljno hidrirani, rizik od palpitacija se povećava još više.

foto: Shutterstock

Kofein

Kofein je još jedan stimulans na koji treba paziti.

- Baš kao i alkohol, kofein je stimulans. Ali kofein nije samo u vašoj jutarnjoj šoljici kafe ili energetskim napitcima – on je takođe prisutan u mnogim čajevima, gaziranim pićem, pa čak i čokoladi - ističe dr Klodas.

Za one koji imaju lupanje srca, dr Klodas savetuje oprez sa ovim proizvodima koji sadrže kofein.

- Ako ste skloni lupanju srca, dobra je ideja da izbegavate ili bar ograničite i unos ovih napitaka - predlaže ona.

Svakako, ovaj savet se ne odnosi samo na ljude koji imaju palpitacije, jer je izbegavanje energetskih napitaka i gaziranih pića generalno nije dobar izbor za zdravlje.

Prerađena hrana

Prerađene namirnice ne utiču samo na palpitacije. Dr Klodas ističe da ove namirnice mogu pogoršati nivo holesterola, otežati kontrolu krvnog pritiska kao i izazvati skokove i padove šećera u krvi. A svaki od ovih faktora može povećati rizik od lupanje srca.

- Prerađena hrana kao što su čips, slatkiši, pekarski proizvodi i grickalice koje se mogu spremati u mikrotalasnoj pećnici obično sadrže dodate šećere i nezdrave masti - objašnjava doktorka.

foto: Shutterstock

Prerađevine od mesa

Dr Klodas savetuje poseban oprez sa ovom vrstom namirnica.

- Sa visokim sadržajem natrijuma, nitrata i često MSG-a, pametno je da izostavite iz ishrane delikatesno meso kao što su šunka, slanina i kobasice - kaže ona.

Prekomerni unos natrijuma može da pogorša lupanje srca pa izbegavanje delikatesnog mesa postaje još važnije za održavanje zdravog srčanog ritma.

Začinjena hrana

Dok sami začini mogu biti korisni zbog visokog nivoa antioksidansa, intenzivna toplota u nekim začinjenim namirnicama zahteva pažnju, posebno za one koji su skloni lupanje srca.

- Konzumiranje veoma začinjene hrane može izazvati različite fiziološke reakcije koje dovode do povećanog broja otkucaja srca - objašnjava dr Klodas.

Ovaj nagli broj otkucaja srca može povećati verovatnoću lupanje srca.

Međutim, ona se ne zalaže za potpuno izbegavanje svih začina.

- Začini su, generalno, korisni po tome što obično sadrže visok nivo antioksidanata, tako da izbegavanje svih začina nije neophodno.

Prenela: O.M.

(Izvor: thehealthy.com/kurir.rs)