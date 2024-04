Može i bez para: Na Stomatološkom fakultetu na studentskim vežbama svako može besplatno da popravi, izvadi zub ili očisti kamenac

Zvuk bušilice ne volimo da čujemo, ali kod zubara mora da se ide. I nije opravdanje nedostatak novca jer, na primer, u domovima zdravlja cene nisu menjane 20 godina, a za pojedine kategorije stanovnika usluge su besplatne.

- Za decu do 18 godina, za trudnice i za nezaposlena lica sve stomatloške usluge su besplatne, a ostali moraju da plaćaju s tim što su cene kod nas vrlo prihvatljive, nisu promenjene poslednjih 20 godina. Mogu da vam kažem neke cene - plomba se kreće od 720 dinara do 1.350 dinara, vađenje zuba je od 800 dinara do 1.000 dinara - navela je Jelena Mutavdžija iz Doma zdravlja Vračar za RTS.

700.000 ljudi u Srbiji nema nijedan zub U poslednjem istraživanju koje je uradio "Batut" učestvovalo je 13.000 ljudi. Higijenske navike su se popravile, pa tako sada 58 odsto stanovništva pere zube više nego jednom dnevno. Mnogo je više i ljudi sa svim zdravim zubima, ali procenjuje se da oko 700.000 osoba u Srbiji nema nijedan svoj zub. Ipak, većina njih nosi proteze.

- Ono što je isto značajno je da je procenat stanovnika sa svim zdravim zubima porastao u periodu od 2006. do 2019. godine sa 5,6 na 16,5 odsto i ovde se radi o stanovnicima koji su stariji od 25 godina. Kada govorimo o stanovnicima bez ijednog svog zuba ovaj procenat varira između 2006. i 2019. godine i kreće se od 10 do 12 odsto i to je procenat stanovništa koji nema zube i procenat stanovništva koji uglavnom nosi dentalne proteze, 80 odsto ovih stanovnika nosi proteze - kaže Jelena Brcanski iz Instituta za javno zdavlje „Dr Milan Jovanović Batut“.

Istraživao je i Stomatološki fakultet i to zdravlje zuba kod dece. U Beogradu oko 50 odsto 12-godišnjaka ima sve zdrave zube. U Srbiji 36 odsto, ali već kod onih koji imaju 15 godina rezultati su upola lošiji.

- Deca dok su pod kontrolom roditelja, dok redovno odlaze kod stomatologa imaju mnogo bolje oralno zdravlje, veći procenat svih zdravih zuba u poređenju, recimo, sa tinejdžerima. Taj broj se gotovo poveća u samo nekoliko godina. Dakle kada dobiju veće slobode i izbora, kada smatramo da su veliki i da mogu samostalno da održavaju oralnu higijenu, da vode računa o sebi, nekako se tu malo izgubimo i onda rezultati više nisu tako dobri kao što su kod mlađe dece - objasnila je dr Tamara Perić, profesorka Stomatološkog fakulteta.

Inače, na Stomatološkom fakultetu na studentskim vežbama svako može besplatno da popravi, izvadi zub ili očisti kamenac.

Prenela: V.N.

Izvor: RTS/Zdravlje.Kurir.rs