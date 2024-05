5 koraka do vitke linije i saveti za njeno održavanje: Šta kad vas spopadnu glad i malodušnost

Glad

Jako ste gladni. Zaista užasno glad­ni, i to većinu vremena, i samo razmi­šljate o hrani.

KAKO TO PREBRODITI:

Ne preskačite doručak

Ako ste gladni prvih nekoliko dana dijete, to je verovatno zbog povećane proizvodnje hormona grelina u vašem telu. Taj hormon je odgovoran za osećaj gladi. Da biste to ublažili i istovremeno kontrolisali unos kalorija, fokusirajte se na doručak. Studije sprovedene u Holandiji pokazale su da ljudi koji započinju dan obilnim doručkom bogatim proteinima i složenim ugljenim hidratima proizvode 33 odsto manje grelina, što znači da se duže osećaju siti i bolje kontrolišu glad.

Cilj je da doručkujete oko 20 odsto svojih dnevnih kalorijskih potreba, što iznosi otprilike 350 kalorija. Primer Kajgana sa jednim jajetom, integralnim hlebom i paradajzom ili činija žitarica sa nemasnim jogurtom ili mlekom i voćem. Takođe, dobra opcija je posni kravlji sir sa integralnim tostom.

Napetost

Počinjete da gubite živce i napeti ste.

KAKO TO PREBRODITI:

Okrenite se prijateljima i porodici

Nije tajna da su dijete podjednako teške za um kao i za telo. Nedavno istraživanje s Kalifornijskog univerziteta je povezalo dijetu s hroničnim stresom. To i nije toliko iznenađujuće s obzirom na to da veliki deo dijete zahteva promene u ponašanju, što može da bude vrlo stresno. Nažalost, taj stres i napetost često su razlozi za odustajanjae A to ne samo da može da dovede do povratka nezdravim navikama, već hormon stresa, kortizol, može da uspori proces mršavljenja. Potražite utehu i podršku kod porodice i prijatelja ili im dajte zadatak da vam pomognu u borbi s kilogramima.

Istraživanja iz Velike Britanije su pokazala da su žene koje su krenule na dijetu u grupi lakše i brže mršavile uz manje stresa nego žene koje su se same suočavale s tim izazovom. Podrška je ključna u procesu držanja dijete, jer vam omogućava da podelite svoje frustracije s drugima i naučite kako da se nosite s njima. Važno je da verujete u sebe – ako ste već došli do ovde, još samo par dana i sve će postati lakše. Dokazano je da nakon 21 dana ponavljano ponašanje postaje navika.

Želja za grickalicama

Imate nekontrolisan poriv da jedete slatkiše ili nezdrave slane grickalice.

KAKO TO PREBRODITI:

Jedite češće

Tokom poslednjih 14 dana menstrualnog ciklusa, poznatih kao luteinska faza, nivo progesterona je visok. Ovaj hormon smanjuje nivo hormona sreće poput serotonina, kao i hemikalija poput endorfina i dopamina, koje pomažu telu u suočavanju sa stresom. Ova kombinacija je razlog za loše raspoloženje i pojačani apetit. Takođe, tokom ove faze, povećava se osetljivost na insulin, što može da izazove veću želju za hranom. Da biste stabilizovali nivo šećera u krvi, smanjili umor i sprečili nadimanje i letargiju koji mogu da dovedu do prejedanja, konzumirajte šest ili više manjih obroka dnevno tokom ovog turbulentnog perioda u mesecu.

Bez napretka

Vaga je stala uprkos vašim najbo­ljim naporima.

KAKO TO PREBRODITI:

Isprobajte uzane farmerke. Nakon otprilike šest meseci kontrolisane ishrane i redovnog vežbanja, primetićete više mišića i manje masnih naslaga. To je izvanredno, čak i ako se pokazatelji na vagi ne pomeraju! Mišićno tkivo teže je od masnog zbog većeg sadržaja vode - oko 70 odsto u mišićima u poređenju sa 20 odsto u masnoći. Ali čak i ako se vaša težina ne menja, to ne znači da ne napredujete! Zapravo, novostečeni mišići pomažu vam da sagorevate više masnoća.

Dakle, što više mišića imate, to ćete efikasnije sagorevati kalorije - čak i dok ne vežbate. Kako biste izbegli frustraciju, fokusirajte se na druge metode merenja napretka. Da li vam odeća bolje stoji? Možete li da primetite poboljšanje kondicije? Da li se osećate bolje i zategnutije? Sve ovo su validni pokazatelji vašeg napretka, čak i važniji od broja na vagi.

Stare navike

Mogu da se jave dva problema kada držite dijetu – da umislite da znate sve o mršavljenju, a drugi problem je da kada postignete željenu težinu, prestanete sa dijetom i vraćate se starim navikama.

KAKO TO PREBRODITI:

Tako što ćete postati svesni da vaša borba nikada ne prestaje.

Nakon godinu dana, zdrave navike i redovno vežbanje su verovatno deo vaše svakodnevice. Ali to nije kraj puta. Održavanje težine jednako je teško kao i gubitak kilograma, stoga je važno i dalje biti na oprezu. Kako biste nastavili s svojim zdravim načinom života, nagradite se za 365 dana uspeha masažom ili tretmanom pilinga tela. Zatim, postavite nove ciljeve za narednu godinu: možda dalje mršavljenje ako je potrebno, održavanje postignute težine ili čak napredovanje u vežbanju (poput trčanja maratona). Možete se motivisati i postaviti cilj da sledeće leto šetate plažom u bikiniju. Ključ je u kontinuiranom postavljanju novih ciljeva kako biste nastavili da se razvijate i napredujete.

Priredila: N.L.