Osećate se umorno nakon treninga: Proverite da li vam nedostaju ovi vitamini

Fizička aktivnost je neophodna za održavanje dobrog zdravlja, i mentalnog i fizičkog. Između ostalog, povećava nivo energije, pomaže da se osećamo bolje, jača kosti i mišiće.

Iako je normalno da se osećate malo umorno nakon napornog treninga, ako vam čak i najjednostavnije vežbe zadaju probleme, to može biti znak da nešto nije u redu sa vašim telom.

Da bismo imali dovoljno snage i energije za redovnu fizičku aktivnost, ključna je zdrava i uravnotežena ishrana, napominju stručnjaci. Da biste održali energiju, snagu i opšte zdravlje, neophodno je unositi različite hranljive materije kroz hranu.

Međutim, dva vitamina i jedan mineral posebno se ističu kada govorimo o našim sportskim performansama, a to su: vitamin B12, vitamin D i gvožđe.

Vitamin B12

Vitamin B12 se prirodno nalazi u mnogim namirnicama, a u neke namirnice se dodaju tokom obrade.

Ovaj vitamin je ključan za mnoge procese i reakcije koje se odvijaju u našem telu, ali kada je u pitanju nivo energije, vitamin B12 igra važnu ulogu u održavanju zdravog nervnog sistema i stvaranju crvenih krvnih zrnaca.

Zdrave crvene krvne ćelije (eritrociti) su neophodne za transport kiseonika kroz telo. Ako ste primetili da nemate motivaciju za vežbanje, razlog bi mogao biti nedostatak ovog vitamina, jer je njegov nizak nivo povezan sa većim rizikom od depresije.

Vitamin D

Vitamin D je veoma važan za ljudsko zdravlje, a prirodno se nalazi u samo nekoliko namirnica kao što su mleko, sok od pomorandže i neke žitarice za doručak, pa na taj način možemo povećati njegov unos.

Drugi način na koji možemo dobiti vitamin D je sunčeva svetlost. Naime, kada naša koža upija sunčevu svetlost, ona podstiče proizvodnju vitamina D u našem telu. Istraživanja su pokazala da mnogim ljudima nedostaje ovaj važan nutrijent.

Gvožđe

Gvožđe je esencijalni mineral koji igra ključnu ulogu u transportu kiseonika kroz telo, podstiče proizvodnju energije i pomaže u sintezi DNK. I životinjski proizvodi i biljna hrana su dobar izvor gvožđa, ali naše telo „preferira“ gvožđe iz životinjskih izvora jer se bolje apsorbuje.

S obzirom na to da je gvožđe neophodno za transport kiseonika kroz telo do organa, tkiva i mišića, ukoliko je nivo ovog minerala u telu prenizak, to bi mogao biti razlog za pojavu umora pre, tokom i posle vežbanja.