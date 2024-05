Žene mogu produžiti životni vek uz manje vežbanja od muškaraca: Evo zbog čega je tako

Dok se svet bori sa sve većom zabrinutošću zbog sedalnog načina života i njegovog uticaja na zdravlje, ovi nalazi daju neprocenjiv uvid u optimizaciju režima vežbanja za žene.

Studija je takođe otkrila da žene koje se bave redovnom fizičkom aktivnošću mogu značajno produžiti svoj životni vek. Nalazi, objavljeni u Journal of the American College of Cardiology, bacaju novo svetlo na vitalnu ulogu vežbanja u promovisanju dugovečnosti žena.

Kako globalna populacija i dalje stari, novi uvidi naglašavaju važnost davanja prioriteta fizičkoj spremnosti za opšte zdravlje i dobrobit.

Ispitano preko 400.000 ljudi

U studiji je učestvovalo 412.413 odraslih u SAD (55 odsto učesnika bile su žene, starosti 17 do 44 godina) a svi su dali podatke u anketi o fizičkoj aktivnosti u slobodno vreme.

Ispitana je polna specifičnost u smislu povezanosti učestalosti, vrste i težine fizičke aktivnosti sa smrtnošću od svih uzroka i kardiovaskularnim mortalitetom od 1997. do 2019. godine.

Suprotno prethodnim pretpostavkama, studija je otkrila da ženama može biti potrebno znatno manje vežbanja da bi iskoristile dugovečnost povezane sa fizičkom aktivnošću.

Trenutne smernice preporučuju minimalno 150 minuta vežbanja umerenog intenziteta nedeljno - za odrasle, a istraživanje sugeriše da žene koje nedeljno na vežbe potroše 140 minuta, imaju iste prednosti za bolje zdravlje i dugovečnost, kao i muškarci koji su međutim, da bi došli do istih benefita, morali da vežbaju 300 minuta nedeljno.

140 minuta vežbanja nedeljno za 18 % manji rizik od rane smrti

Studija je otkrila i da muškarci, koji su nedeljno radili aerobne vežbe u trajanju od 300 sati, imaju 18 odsto manji rizik od smrti u poređenju sa muškarcima koji su pasivni.

Rizik od smrti bio je 24 posto manji za žene koje su vežbale 300 minuta sedmično u poređenju sa ženama koje nisu vežbale, a žene koje su vežbale 140 minuta sedmično imale su 18 posto manji rizik od smrtnosti od svih uzroka u poređenju sa ženama koje ne vežbaju - isti procenat kao i kod muškarci koji su vežbali više nego dvostruko duže.

Žene imaju veće koristi sa manjim sesijama vežbi

Istraživači su sproveli sličnu analizu vežbi za jačanje mišića, kao što je trening sa tegovima. Otkrili su isti obrazac: za žene, jedna nedeljna sesija treninga snage bila je povezana sa jednakom dobrobiti u smislu dugovečnosti, isto kao i tri nedeljna treninga za muškarce.

- Pošto žene generalno imaju manje mišićne mase od muškaraca, „ako rade istu količinu vežbi za jačanje, mogu imati veće koristi sa manjim sesijama vežbi“ - rekla je dr Marta Gulati, direktorka preventivne kardiologije u Los Anđelesu i koautorka studije.

Iako su potrebna dalja istraživanja da bi se u potpunosti potvrdili ovi mehanizmi, nalazi naglašavaju važnost prilagođenih pristupa promovisanju fizičke aktivnosti među različitim polovima.

