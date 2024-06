Kora pomorandže je iznenađujuće korisna za ovaj vitalan organ: Prestanite da je bacate

Utvrđeno je da kora pomorandže sadrži novootkriveno, bioaktivno jedinjenje, zvano feruloilputrescin (FP), koje može da bude od koristi za zdravlje srca. Ovo otkriće zainteresovalo je naučnike sa Univerziteta Florida i američkog Ministarstva poljoprivrede.

U studiji, objavljenoj u časopisu "Journal of Agricultural and Food Chemistry", miševi su šest nedelja hranjeni ekstraktom kore pomorandže bogatim FP-om, a istraživači su primetili smanjenje biomarkera u krvi povezanih sa upalom i kardiovaskularnim oboljenjima. Čak i kada su tokom ovog vremena životinje uzimale hranu sa visokim sadržajem masti, one kojima su davane dnevne doze FP-a imale su manje masnoća u krvi od kontrolne grupe.

Ima ga i u grejpfrutu

FP je metabolit koji je prvobitno pronađen u listovima i soku grejpfruta. Iako se takođe pojavljuje u pomorandžama, čini se da nije prisutan u limeti, limunu i mandarinama.

FP je prvobitno pronađen u listovima i soku grejpfruta foto: profimedia

Jedinjenje je izazvalo veliko interesovanje poslednjih godina zbog svog antioksidativnog i antiinflamatornog potencijala, ali još uvek postoji mnogo stručnjaka koji o njemu mnogo toga ne znaju.

- Ovo je novo otkriće koje ističe ranije neprepoznati zdravstveni potencijal feruloilputrescina u smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti - kaže naučnica koja se bavi istraživanjem hrane Ju Vang sa Univerziteta Florida.

Pomorandže su jedno od najpopularnijih voća na svetu, koje se uglavnom konzumiraju zbog soka, a gorka kora se obično odbacuje. Svake godine 32 miliona tona kore pomorandže ode u otpad, iako je jestiva i može da bude korisna za nas.

Za zdrava creva

U poređenju sa sočnim delom, kora pomorandže sadrži impresivnu koncentraciju vitamina, antioksidanata i limonena, hemikalije koja ima antiinflamatorna i antikancerogena svojstva.

kora sprečava bakterije u crevima da ispuste šetan nusproizvod foto: Shutterstock

Naravno, ne treba zanemariti ni FP. Kada se ovaj metabolit konzumira, čini se da sprečava neke specifične bakterije u crevima da ispuste nusproizvod koji se zove trimetilamin (TMA) dok razgrađuju hranu.

Kada ovo jedinjenje uđe u krvotok preko creva, dospeva u jetru i metaboliše se u trimetilamin N-oksid (TMAO). Ovaj oksid je povezan sa povećanim rizikom od nakupljanja arterijskog plaka, srčanih bolesti, moždanog udara, gojaznosti i dijabetesa tipa 2, a FP u kori pomorandže bi mogao da pomogne u suzbijanju tog rizika.

Kora od banane kao užina Koru pomorandže nije jednostavno uvesti u ishranu, ali ako naučnici uspeju da dizajniraju neki komercijalni proizvod od nje, mogla bi da postane popularna namirnica koja poboljšava zdravlje. Istraživači su nedavno otkrili da se uz samo malo rada kora banane može pretvoriti u ukusnu, hranljivu užinu, punu antioksidansa i vitamina. Isto važi i za koru manga.

Pripremila: N.L.

Izvor: Sciencealert.com/Zdravlje.kurir.rs