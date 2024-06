Koje sve bolesti prenose krpelji? Evo kako da se zaštitite i pravilno ih izvadite

Sam virus BRNU nije opasan, iako izgleda "grozno" s vezikulicama na šakama, stopalima i oko usta. Najčešći problem je što deca imaju afte i u ustima, pa teško gutaju. Zato im treba davati nešto od antiseptičnih sprejova ili hranu koja je ispasirana i ohlađena. Nije strašno ako dete ne jede često, bitno je da pije, jer to jako boli u ustima, tako da se daju i lekovi protiv bolova da malo ublaže stanje, čak i ako dete nema temperaturu.

Deca koje je ujeo krpelj treba da se jave lekaru da se on izvadi i da se ubodno mesto prati narednih mesec dana , pa ako se pojavi koncentrični krug oko mesta ujeda, da se jave lekaru radi dalje terapije, poručuju pedijatri.

Ovi mali zlikovci mogu da prenesu i brojne druge zaraze, od bakterija i drugih virusa, do ozbiljnijih infekcija kao što je Lajmska bolest. Iz tog razloga je važno preduzeti mere opreza da do toga ne dođe, odnosno izvaditi ih što pre ukoliko se zakače.

Gde im je najlepše

Oni se najbolje osećaju u grmlju listopadnih šuma, na šumskim obroncima, u našim baštama i gradskim parkovima, dakle svuda! Ima ih u travi na visini do 80 centimetara, gde je senovito i gde ima vlage, a naročito u nabujalom rastinju i na zapuštenim površinama, pa je šišanje trave i uređivanje dvorišta jedna od mera prevencije.

Kako se zaštititi

Iako na tržištu postoji veliki broj repelenata, znajte da oni nisu stopostotna zaštita. Od prirodnih sredstava možete da se poslužite čenom belog luka, pojedete ga ili namažete na kožu, jer krpelji ne podnose njegov miris ili eteričnim uljem nima ili čajevca (ovo potonje pomešajte sa malo vode).

Čim se vratite kući, okačite odeću na mesto koje je izloženo jakom suncu, koje će odmah oterati krpelje, a vi se istuširajte i temeljno pregledajte celo telo, a posebno decu i ljubimce. Pas ima barem dva stepena višu telesnu temperaturu od čoveka i krpelji ga radije biraju za domaćina.

Lako vađenje

Ako se ipak dogodi da vas ovaj zglavkar ujede, za početak, ne brinite, niste ni prvi ni poslednji kome se to desilo, a samo vađenje nije komplikovano. Bitno je krpelja nežno uhvatiti pincetom što bliže koži, okrenuti par krugova u smeru suprotnom od kazaljke na satu i nežno povući.

Takođe je bitno da ga ne stegnete previše i da ne cimate jer onda se oni onda “zainate”, krenu dublje u kožu i eventualno izbace svoju pljuvačku u kojoj se kod nekog od njih nalazi uzročnik Lajmske bolesti, mikroorganizam po imenu Borelia burgdoferi.

Ako se kojim slučajem to i desi i pokidate ga, te mu zaostane neki deo tela, ni to nije strašno, nije svaki krpelj nosilac Lajmske bolesti i ne mora da znači da ćete je sigurno dobiti. Kada zaostane neki deo tela krpelja, tu na red dolazi igla, ali je najbolje da taj posao prepustite lekarima, da ne bi došlo do drugih komplikacija. Mesto uboda dezinfikujte alkoholom.