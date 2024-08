Ove navike u kupatilu negativno utiču na zdravlje: Mogu dovesti do širenja bakterija, infekcija, iritirane kože

Svako do nas ima određeni ritual tokom boravka u kupatilu. Kod nekih je to dvostruko čišćenje lica ili šamponiranje kose, ili predugo tuširanje i uživanje u prviše toploj vodi. Stručnjaci objašnjavaju kako neke od ovih čestih navika mogu da utiču na naše zdravlje.

Predugo sedenje na WC šolji

Ova navika može uzrokovati naprezanje i pritisak na vene, što može dovesti do hemoroida.

Ako provodite više od 10 minuta na WC šolji, to može povećati rizik od nastanka hemoroida, jer tada anorektalno područje visi i gravitacija stvara dodatni pritisak na vene.

Puštanje vode sa otvorenim poklopcem

Postoji razlog zašto toaletne daske imaju poklopac - da bi se sprečilo širenje bakterija na druge delove kupatila.

Kada je poklopac otvoren tokom ispiranja, kapljice vode mogu prskati po površinama kao što su podovi ili WC-šolja, a te kapljice mogu biti kontaminirane bakterijama i fekalnim materijama.

Zatvaranjem poklopca tokom ispiranja smanjuje se rizik od širenja bakterija poput ešerihija koli i norovirusa.

Takođe, važno je da se pobrinete da držite svoju četkicu za zube dalje od WC šolje, u ormaru ili zaštićenu poklopcem. Pranje ruku nakon korišćenja WC-a takođe pomaže u sprečavanju širenja bakterija.

Previše ili predugo tuširanje

Stručnjaci ističu da nije potrebno koristite antibakterijski sapun svaki dan i dugo se tuširati jer to može uzrokovati suvu i iritiranu kožu, tj. poremećaj mikroorganizama na površinskom sloju kože i probleme sa imunitetom. Ako se previše tuširate, to može dovesti i do suve i lomljive kose, dok prekomerno kupanje može osloboditi kožu prirodnih ulja, što može izazvati iritaciju.

Pravilno brinite o higijeni peškira

Mokre peškire koje stavljate na pod mogu postati plodno tlo za bakterije i buđ. Potrebno je potpuno osušiti peškire između upotrebe i izbegavati sušenje u kupatilu. Deljenje peškira može povećati rizik od širenja bakterija i kožnih infekcija.

Izbegavajte da se brišete vlažnim maramicama

Vlažne maramice mogu začepiti WC šolju i ostaviti vlagu na vašoj koži i sluzokoži, što može izazvati iritacije i gljivične infekcije.

Umesto vlažnih maramica, bolje je koristiti toaletni papir ili bide. Ako koristite toaletni papir, obavezno brišite od prednje strane prema zadnjoj kako biste izbegli infekcije.

