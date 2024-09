Ako vaša koža ili oči postanu žute, to bi moglo da ukaže na žuticu – stanje kada se u telu taloži bilirubin. Žutica može da bude uzrokovana različitim zdravstvenim problemima poput bolesti jetre, hepatitisa ili anemije.

Hronične bolesti, loša ishrana ili nedostatak vitamina mogu da dovedi do bledila kože. To je često posledica nedostatka crvenih krvnih zrnaca ili hemoglobina, što dovodi do promene boje lica.

Ako imate bledu kožu, u ishranu uključite namirnice bogate gvožđem, poput crvenog mesa, pasulja i sočiva.