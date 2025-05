Važno je da svakodnevno unosite voće i povrće, iako većina to ne čini. Malo dodanog vitamina C može zapravo pomoći tim pojedincima.

Neki ljudi možda misle da bi trebalo da udvostruče dodatke vitamina C kada se osećaju loše, ali to nije uvek dobra stvar.

Sve u svemu, uzimanje vitamina C u obliku hrane je najbolji način da se iskoriste njegove prednosti, ali uzimanje dodatnog vitamina C, posebno za one sa oslabljenim imunološkim sistemom, ne bi bilo štetno. Neka ograničena istraživanja pokazuju da vitamin C može sprečiti trajanje virusa, kao što je obična prehlada.