Vitamin C , poznat i kao askorbinska kiselina, neophodan je za pravilno funkcionisanje tela. Naše telo ne može da ga proizvodi ili skladišti samo, zbog čega je od presudne važnosti da redovno unosimo ovaj vitamin hranom.

Vitamin C pomaže u proizvodnji kolagena , proteina odgovornog za zdravu kožu, jake kosti i brzo zarastanje rana . Takođe deluje kao snažan antioksidans koji štiti ćelije od oštećenja.

Znaci nedostatka vitamina C

Nedostatak vitamina C može se manifestovati na različite načine, a neki od najčešćih znakova su:

Česte prehlade i infekcije Ako se osećate kao da dobijate svaku prehladu koja dođe, vašem telu možda nedostaje vitamin C. Ovaj vitamin igra ključnu ulogu u jačanju imunog sistema .

Suva i gruba koža Vitamin C pomaže u proizvodnji kolagena, koji kožu održava glatkom i elastičnom. Njegov nedostatak može dovesti do suve i grube kože .

Nedostatak vitamina C može izazvati osećaj iscrpljenosti

Hronični umor i loše raspoloženje Vitamin C je potreban za sintezu norepinefrina, neurotransmitera koji utiče na energiju i raspoloženje. Njegov nedostatak može izazvati osećaj iscrpljenosti.

Slabo zarastanje rana Ako primetite da ogrebotine i rane zarastaju sporije , to može biti znak da vam nedostaje vitamin C, koji stimuliše proizvodnju kolagena i popravku tkiva.

Krhkost kose i noktiju Vitamin C pomaže u apsorpciji gvožđa , minerala neophodnog za zdrav rast kose i noktiju. Njegov nedostatak može izazvati lomljivost i gubitak kose.

Krvarenje desni Upaljene i osetljive desni mogu biti znak ranog stadijuma parodontalne bolesti, ali i nedostatak vitamina C.

Nizak nivo gvožđa Vitamin C poboljšava apsorpciju gvožđa iz hrane. Ako imate simptome anemije , kao što su umor i slabost, razmislite o uzimanju ovog vitamina.

Vitaminom C posebnogati agrumi

Kako obezbediti dovoljan unos vitamina C?

Najbolji način da dobijete vitamin C je kroz raznovrsnu ishranu bogatu voćem i povrćem. Ovim vitaminom posebno su bogati agrumi, jagode, kivi, paprika, brokoli i lisnato povrće poput kelja i spanaća. Pošto je vitamin C osetljiv na toplotu, preporučuje se da se ove namirnice konzumiraju sirove kad god je to moguće.