Briga o svom telu i umu kako bismo bili otporniji na buduće izazove je nešto do čega nam je svima stalo. Zapravo, istraživanje o novogodišnjim odlukama za 2025. pokazuje da nam je, pored odluka da ćemo štedeti više i trošiti manje, izuzetno važan lični razvoj. Ali u vreme kada smo svi preopterećeni, male promene su one koje lako možemo da usvojimo.

Studija o zdravstvenim navikama objavljena u Nacionalnoj medicinskoj biblioteci pokazala je da su učesnici koji su pokušali "uparivanje navika" izgubili dva kilograma za osam nedelja, dok je grupa koja to nije uradila izgubila samo 0,4 kg, piše Jahu Lajf.

- Izazovite sebe da svaki put sedite na drugačiji način i obratite pažnju na to koji deo vašeg tela to čini lakšim ili težim - kaže ona.

- Svaki put kada sednete ili ustanete na drugačiji način, izazivate svoje telo novim pokretima i razvijate ono što nazivamo "praktična snaga" koja vam je potrebna u svakodnevnim situacijama kao što su savijanje, čučanj ili hvatanje ravnoteže nakon što se okliznete. To je takođe vrsta snage koju je teško izgraditi u teretani ili na času joge -objašnjava Erskin.

Hladna voda može pomoći u ublažavanju bolova u zglobovima, valunga, menopauze i moždane magle. Ona preporučuje da počnete sa hladnim tušem u trajanju od pet sekundi, a zatim produžite do 10 sekundi. Možete da isprobate i plivanje na otvorenom u hladnoj vodi vrlo brzo nakon toga.

Većina ljudi jede ugljene hidrate za doručak, recimo tost, jer je to brz i lak obrok, ali doručak bogat proteinima će vas duže držati sitima.

- Koristi proteinskog doručka potvrđuju studije koje pokazuju da se do 30 odsto kalorija iz proteina sagoreva kroz varenje, u poređenju sa samo 10 odsto kalorija iz obroka sa ugljenim hidratima, tako da ako pazite na svoju težinu, sagorećete više kalorija ovom jednostavnom zamenom.

Ako ne želite da vam um sklizne u negativne misaone obrasce, koristite ovu tehniku da se vratite u sadašnjost umesto da brinete o prošlosti ili budućnosti, kaže stručnjak za lični razvoj Bianca Best.

- To možete postići na jednostavan i brz način – trljanjem vrhova prstiju, obraćajući pažnju na osećaj i najsitnije detalje. Možete to da uradite bilo gde i uživajte u trenutnom osećaju smirenosti koji donosi - objašnjava Best.