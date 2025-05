Zdrava ili normalna frekvencija disanja zavisi od starosti osobe. Normalne frekvencije disanja za svaku starosnu grupu (mereno brojem udisaja u minuti) su:

* prvi mesec: 30 do 60

* 3 do 6 meseci: 30 do 45

* 6 do 12 meseci: 25 do 40

* Od 1 do 3 godine: 20 do 30

* Od 3 do 6 godina: od 20 do 25

* Od 6 do 12 godina: od 14 do 22

* 12 godina i više: od 12 do 18 godina

Iako se funkcija pluća blago smanjuje svake godine, brzina disanja kod odraslih se obično ne menja sa godinama.