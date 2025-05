Naše telo može da stvori dosta vitamina D samo izlaganjem kože sunčevoj svetlosti, ali to zavisi od različitih faktora (trajanje izlaganja, godišnje doba, geografska širina, tip kože i starost). Međutim, izlaganje lica, ruku i nogu suncu pet do 30 minuta, dva do tri puta nedeljno, može biti dovoljno da zadovolji vaše potrebe za ovim vitaminom.