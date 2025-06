Jedno kliničko istraživanje sprovedeno na 80 gojaznih osoba koje su spavale manje od 6,5 sati po noći pokazalo je da je dvonedeljna intervencija produženja sna dovela do smanjenja dnevnog unosa kalorija za oko 270. Ispitanici su trošili istu količinu energije tokom dana, što je dovelo do negativne energetske ravnoteže – uslova koji može dovesti do gubitka kilograma.