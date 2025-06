Postoji mala grupa ljudi kojima ne treba mnogo sna. Oni mogu savršeno funkcionisati sa samo četiri do šest sati sna svake noći, često tokom celog života. Obično se ne osećaju umorno, ne dremaju i ne pate od uobičajenih negativnih posledica nedostatka sna. Naučnici ovo nazivaju fenotip prirodnog kratkog sna, što je biološka osobina koja ljudima omogućava da dobiju sve prednosti sna za kraće vreme .

U današnjoj kulturi stalne žurbe, često se može čuti kako ljudi hvale to što funkcionišu sa samo par sati sna. Ali za prosečnu osobu, to nije održivo.

Efekti kratkog sna se nakupljaju tokom vremena. To može dovesti do loše koncentracije, promena raspoloženja, mikrosanjenja (kratkih, nenamernih zaspivanja), smanjenja performansi pa čak i dugoročnih zdravstvenih rizika.

To može pomoći na kratke staze. Istraživanja sugerišu da dodatni jedan do dva sata sna vikendom ili dremke kada je moguće mogu pomoći u smanjenju negativnih efekata kratkog sna.

Međutim, to nije savršeno rešenje. Vikend nadoknada sna i dremke možda ne mogu u potpunosti da otklone sve negativne efekte nedostatka sna. Ova tema je još uvek predmet naučne debate.

Potrebe za snom razlikuju se od osobe do osobe, i dok nekolicina srećnika može napredovati sa manje sna, većini nas je potrebno sedam do devet sati noću da bismo se osećali i funkcionisali najbolje. Ako redovno oskudevate sa snom i oslanjate se na vikend da nadoknadite, možda je vreme da preispitate svoju rutinu. Jer san nije luksuz – to je biološka potreba.