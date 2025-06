Kada su bubrezi oštećeni, njihova sposobnost filtriranja otpada i održavanja ravnoteže biva narušena, što dovodi do nagomilavanja toksina, zadržavanja tečnosti i neravnoteže elektrolita. To može izazvati niz zdravstvenih problema – od povišenog krvnog pritiska do srčanih bolesti i slabih kostiju. Oštećenje bubrega može s vremenom napredovati u hroničnu bolest bubrega i otkazivanje bubrega.