- Sve u svemu, to je veoma bezbedan način prevoza - rekao je dr Li Spajher, specijalista za vazduhoplovnu medicinu koji je predsednik Udruženja medicinske medicine civilnog vazduhoplovstva.

- Problemi se kreću od jednostavnog stresa do „složenih fizioloških promena koje se javljaju u okruženju vazdušnog putovanja i koje mogu uticati na srce, krvne sudove i osu mozak-srce - rekao je dr Lorens Sperling , profesor preventivne kardiologije na Univerzitetu Emori u Atlanti.

Pazite na vazduh?

U himni o putovanjima avionom „Come Fly With Me“, Frenk Sinatra je pevao da kada se jednom nađete gore, gde je vazduh razređen, možete jednostavno da jedrite, sa očima na sreću. Ali taj razređeni vazduh može predstavljati zdravstveni problem za neke.

Na komercijalnim letovima, vazduh u kabini je obično pod pritiskom ekvivalenta oko 6.000 do 8.000 stopa nadmorske visine, prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti. To je otprilike nadmorska visina Estes Parka u Koloradu ili planine Olimp u Vašingtonu, a to znači da putnici udišu manje kiseonika nego što bi normalno.