* Održavajte svoju težinu na zdravom nivou. To možete postići kombinacijom zdrave ishrane i redovnog vežbanja.

* Hranite se zdravo. To uključuje konzumiranje samo one količine hrane koja je vašem telu potrebna i izbor hrane bogate hranljivim materijama, a sa malo masti, šećera i soli.

* Ograničite količinu soli koju unosite. Većina natrijuma koju unosite je u obliku soli. To može biti so koju dodajete za stolom ili so koja se dodaje prerađenoj hrani koju konzumirate.

* Ograničite unos alkohola.

* Ne pušite duvan i smanjite izloženost pasivnom dimu.

* Redovno vežbajte. Pokušajte da budete aktivni najmanje 30 minuta svakog dana, najmanje pet dana u nedelji. Vežbanje ublažava stres i pomaže vam da kontrolišete težinu.

* Ne dozvolite da se stres nagomila. Hemikalije koje vaše telo proizvodi kao odgovor na stres uzrokuju da vam srce kuca jače i brže, a krvni sudovi se sužavaju. Sve to povećava krvni pritisak.

* Pitajte svog lekara za savete u vezi sa visokim krvnim pritiskom i kako ga sprečiti. Vaš lekar vas može uputiti drugim zdravstvenim stručnjacima koji vam mogu pomoći.