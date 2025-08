Potreba za grebanjem i čačkanjem kraste?

Posledice čupanja kraste su daleko ozbiljnije od pukog produžavanja zarastanja. Svaki put kada na silu uklonite krastu, zapravo kidate novi, nežni sloj kože koji se formirao ispod nje. Ovo dovodi do toga da rana ponovo počinje, primoravajući telo da ponovo započne ceo proces zarastanja.

Još opasnije je to što uklanjanjem ovog prirodnog štita otvarate direktan put bakterijama da uđu u ranu, dramatično povećavajući rizik od infekcije. Inficirana rana ne samo da sporije zarasta, već može dovesti do ozbiljnijih komplikacija koje zahtevaju medicinsku intervenciju. Konačno, ponovljena povreda istog mesta gotovo sigurno dovodi do trajnog ožiljka. Što više puta telo mora da formira krastu na istom mestu, veća je verovatnoća da će ostati vidljiv i trajan ožiljak.