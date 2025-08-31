Slušaj vest

Aerobne veržbe poboljšavaju cirkulaciju, snižavaju krvni pritisak i holesterol, regulišu telesnu težinu i smanjuju rizik od dijabetesa tipa 2. Svi ovi faktori smanjuju rizik od srčanih oboljenja, saglasni su stručnajci



Dodatne prednosti aerobne aktivnosti uključuju povećanu izdržljivost, jači imuni sistem, poboljšano raspoloženje i održavanje aktivnosti i nezavisnosti kako starite.

Za optimalno zdravlje srca, bavite se najmanje 150 minuta aerobnom aktivnošću umerenog intenziteta ili najmanje 75 minuta snažnom aerobnom aktivnošću nedeljno. Preporučuju se i aktivnosti jačanja mišića umerenog do visokog intenziteta, kao što su trening otpornosti i trening sa tegovima, dva dana nedeljno.

Ako ste novi u vežbanju, počnite sa 10 do 15 minuta, a zatim postepeno povećavajte vreme na duže intervale.

Primeri aerobnih vežbi uključuju: Brzo hodanje

Trčanje ili džogiranje

Biciklizam

Vijača za preskakanje

Penjanje stepenicama kod kuće ili na poslu

Plivanje

Bavljenje sportovima, kao što su tenis, fudbal, košarka ili padel

Svakodnevne aktivnosti, poput baštovanstva i obavljanja kućnih poslova, jednako su dobre kao i strukturirane rutine vežbanja. Učešće u bilo kojoj vrsti fizičke aktivnosti u preporučenih 150 minuta nedeljno smanjuje je rizik od srčanih oboljenja za 20 procenata i rizik od smrti od bilo kog uzroka za 28 odsto.

Baštovanstvo je odličan vid svakodnevnih fizičkih aktivnosti Foto: Shutterstock

Na kraju krajeva, stručnjaci preporučuju da izaberete vrstu fizičke aktivnosti u kojoj uživate i koja vam najbolje odgovara.

Prednosti treninga snage

Vežbe za jačanje mišića, poznate i kao i trening s otporom, podrazumevaju da mišići rade protiv spoljnog otpora ili opterećenja, čime se povećava njihova snaga, veličina i izdržljivost.

Jačanje mišića pomaže u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i zaštititi telo od povreda. Jači mišići takođe ubrzavaju vaš metabolizam, što znači da ćete sagorevati više kalorija čak i dok se odmarate.

Primeri treninga s otpornom uključuju:

Dizanje tegova, bučica ili šipki

Korišćenje sprava s tegovima ili traka za otpor

Vežbe s otporom tela, uključujući sklekove, zgibove i čučnjeve

Jedan set od 8-12 ponavljanja za svaku mišićnu grupu je obično dovoljan. Ako ste novi u vežbanju, možda bi trebalo da se konsultujete sa sertifikovanim fitnes stručnjakom kako biste naučili bezbedne tehnike pre nego što počnete sa treningom snage.

Istezanje i ravnoteža su važni delovi vežbanja

Iako treninzi fleksibilnosti i istezanja poput joge možda ne doprinose direktno zdravlju srca, oni koriste zdravlju mišićno-skeletnog sistema, što može da pomogne kod bolova u zglobovima, grčeva u mišićima i drugih problema sa mišićno-skeletnim sistemom. Ovo je ključ za uspešno aerobno vežbanje, kao i trening snage.

Fleksibiljnost mišića i zglobova je ključna za uspešno vežbanje bilo koje vrste Foto: Shutterstock

Pored toga, vežbanje joge ima brojne zdravstvene prednosti, uključujući povećani kapacitet pluća, poboljšanu respiratornu funkciju, niži broj otkucaja srca u mirovanju i poboljšanu cirkulaciju i tonus mišića. Studije su takođe pokazale da joga pomaže u snižavanju krvnog pritiska, što je važno za smanjenje rizika od srčanog udara, moždanog udara i drugih zdravstvenih problema.

Joga, kao i meditacija, takođe mogu da smanje stres, koji je faktor rizika za srčana oboljenja.

Ako ste novi u jogi, razgovarajte sa svojim lekarom o izboru časa koji vam odgovara. Izbegavajte "vruću jogu" (važbanje na 30+) ako ste doživeli srčani udar, jer toplota može dodatno da optereti srce.

Vežbanje kod oporavka od infarkta i šloga

Nakon srčanog ili moždanog udara, pojedini ljudi se plaše vežbanja, ali redovna fizička aktivnost može da pomogne u smanjenju rizika od ponovnog ozbiljnog srčanog incidenta.

Nakon srčanog udara, većini pacijenata se prepisuje kardiološka rehabilitacija, medicinski nadgledani program osmišljen za poboljšanje zdravlja srca. Program obuhvata savetovanje i obuku za vežbanje, edukaciju o zdravom načinu života za srce (kao što su smernice za ishranu i strategija za prestanak pušenja), kao i savetovanje za smanjenje stresa.

Nakon infarkta vežbajte samo uz preporuku lekara Foto: Shutterstock

Nakon moždanog udara, lekari savetuju vežbanje kako bi se anulirao nedostatak kondicije i neaktivnog načina života (ako je to bio slučaj). Konkretno, vežbe se prilagođavaju na osnovu vaše tolerancije, faze oporavka, funkcionalnih ograničenja i preferencija, kao i raspoloživosti resursa.

S programom rehabilitacije se započinje kada se nivo svakodnevne aktivnost vrati na onaj pre moždanog udara, a uljučuje aerobne vežbe, trening snage, fleksibilnost i ravnotežu.