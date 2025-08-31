Slušaj vest

Aerobne veržbe poboljšavaju cirkulaciju, snižavaju krvni pritisak i holesterol, regulišu telesnu težinu i smanjuju rizik od dijabetesa tipa 2. Svi ovi faktori smanjuju rizik od srčanih oboljenja, saglasni su stručnajci

Dodatne prednosti aerobne aktivnosti uključuju povećanu izdržljivost, jači imuni sistem, poboljšano raspoloženje i održavanje aktivnosti i nezavisnosti kako starite.

Za optimalno zdravlje srca, bavite se najmanje 150 minuta aerobnom aktivnošću umerenog intenziteta ili najmanje 75 minuta snažnom aerobnom aktivnošću nedeljno. Preporučuju se i aktivnosti jačanja mišića umerenog do visokog intenziteta, kao što su trening otpornosti i trening sa tegovima, dva dana nedeljno.

Ako ste novi u vežbanju, počnite sa 10 do 15 minuta, a zatim postepeno povećavajte vreme na duže intervale.

Primeri aerobnih vežbi uključuju:

  • Brzo hodanje
  • Trčanje ili džogiranje
  • Biciklizam
  • Vijača za preskakanje
  • Penjanje stepenicama kod kuće ili na poslu
  • Plivanje
  • Bavljenje sportovima, kao što su tenis, fudbal, košarka ili padel

Svakodnevne aktivnosti, poput baštovanstva i obavljanja kućnih poslova, jednako su dobre kao i strukturirane rutine vežbanja. Učešće u bilo kojoj vrsti fizičke aktivnosti u preporučenih 150 minuta nedeljno smanjuje je rizik od srčanih oboljenja za 20 procenata i rizik od smrti od bilo kog uzroka za 28 odsto.

Žena sedi u bašti cveća i miriše cvet
Baštovanstvo je odličan vid svakodnevnih fizičkih aktivnosti Foto: Shutterstock

Na kraju krajeva, stručnjaci preporučuju da izaberete vrstu fizičke aktivnosti u kojoj uživate i koja vam najbolje odgovara.

Prednosti treninga snage

Vežbe za jačanje mišića, poznate i kao i trening s otporom, podrazumevaju da mišići rade protiv spoljnog otpora ili opterećenja, čime se povećava njihova snaga, veličina i izdržljivost.

Jačanje mišića pomaže u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i zaštititi telo od povreda. Jači mišići takođe ubrzavaju vaš metabolizam, što znači da ćete sagorevati više kalorija čak i dok se odmarate.

Primeri treninga s otpornom uključuju:

  • Dizanje tegova, bučica ili šipki
  • Korišćenje sprava s tegovima ili traka za otpor
  • Vežbe s otporom tela, uključujući sklekove, zgibove i čučnjeve 

Jedan set od 8-12 ponavljanja za svaku mišićnu grupu je obično dovoljan. Ako ste novi u vežbanju, možda bi trebalo da se konsultujete sa sertifikovanim fitnes stručnjakom kako biste naučili bezbedne tehnike pre nego što počnete sa treningom snage.

Istezanje i ravnoteža su važni delovi vežbanja

Iako treninzi fleksibilnosti i istezanja poput joge možda ne doprinose direktno zdravlju srca, oni koriste zdravlju mišićno-skeletnog sistema, što može da pomogne kod bolova u zglobovima, grčeva u mišićima i drugih problema sa mišićno-skeletnim sistemom. Ovo je ključ za uspešno aerobno vežbanje, kao i trening snage. 

istezanje-decja-poza-shutterstock-1832607871.jpg
Fleksibiljnost mišića i zglobova je ključna za uspešno vežbanje bilo koje vrste Foto: Shutterstock

Pored toga, vežbanje joge ima brojne zdravstvene prednosti, uključujući povećani kapacitet pluća, poboljšanu respiratornu funkciju, niži broj otkucaja srca u mirovanju i poboljšanu cirkulaciju i tonus mišića. Studije su takođe pokazale da joga pomaže u snižavanju krvnog pritiska, što je važno za smanjenje rizika od srčanog udara, moždanog udara i drugih zdravstvenih problema.

Joga, kao i meditacija, takođe mogu da smanje stres, koji je faktor rizika za srčana oboljenja.

Ako ste novi u jogi, razgovarajte sa svojim lekarom o izboru časa koji vam odgovara. Izbegavajte "vruću jogu" (važbanje na 30+) ako ste doživeli srčani udar, jer toplota može dodatno da optereti srce.

Vežbanje kod oporavka od infarkta i šloga

Nakon srčanog ili moždanog udara, pojedini ljudi se plaše vežbanja, ali redovna fizička aktivnost može da pomogne u smanjenju rizika od ponovnog ozbiljnog srčanog incidenta.

Nakon srčanog udara, većini pacijenata se prepisuje kardiološka rehabilitacija, medicinski nadgledani program osmišljen za poboljšanje zdravlja srca. Program obuhvata savetovanje i obuku za vežbanje, edukaciju o zdravom načinu života za srce (kao što su smernice za ishranu i strategija za prestanak pušenja), kao i savetovanje za smanjenje stresa.

Žena upražnjava jogu za zdravlje srca
Nakon infarkta vežbajte samo uz preporuku lekara Foto: Shutterstock

Nakon moždanog udara, lekari savetuju vežbanje kako bi se anulirao nedostatak kondicije i neaktivnog načina života (ako je to bio slučaj). Konkretno, vežbe se prilagođavaju na osnovu vaše tolerancije, faze oporavka, funkcionalnih ograničenja i preferencija, kao i raspoloživosti resursa.

S programom rehabilitacije se započinje kada se nivo svakodnevne aktivnost vrati na onaj pre moždanog udara, a uljučuje aerobne vežbe, trening snage, fleksibilnost i ravnotežu.

Izvor: Everydayhealth.com/Zdravlje.Kurir.rs

