Slušaj vest

Veza između našeg stomaka i raspoloženja nije samo metafora, već i naučna činjenica. Telo i um komuniciraju kroz složenu mrežu signala, a u toj priči posebno mesto zauzima serotonin - hormon koji oblikuje naše emocije, ali i zdravlje celog organizma, otkriva na svom Instagram profilu prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada, farmacije i lekar integrativne medicine.  

- Čak 95 odsto serotonina, hormona sreće, stvara se u našem gastrointestinalnom traktu. Upravo tu se nalazi i čak 75 odsto imunološkog sistema. Znači, kakvi smo u stomaku, takvi ćemo biti i u glavi, a i imunitet će nam zavisiti od toga - objašnjava dr Vešović. 

Od stresa do nadimanja

Ova povezanost nije slučajna. Mozak i creva povezani su tzv. crevno-moždanom osovinom - složenom mrežom nervnih vlakana i signala koji neprekidno putuju u oba smera. Ono što mislimo i osećamo direktno utiče na rad našeg digestivnog sistema, a stanje našeg varenja može da oblikuje i naše raspoloženje.

mozdana magla shutterstock_2485559177.jpg
Ono što mislimo i osećamo direktno utiče na rad našeg digestivnog sistema Foto: Shutterstock

- Stres, teskoba ili potisnute emocije mogu da uspore varenje, izazovu nadimanje, mučninu, pa i ozbiljnije poremećaje crevne mikroflore. Posledica toga može biti lošija apsorpcija hranljivih materija (sindrom propustljivih creva) potrebnih za stvaranje hormona i neurotransmitera, uključujući i serotonin - navodi dr Vešović. 

Tako se ulazi u začarani krug - problemi sa varenjem mogu da pogoršaju raspoloženje, a loše raspoloženje dodatno narušava rad creva, dodaje. 

Vreme za opuštanje

Zdrav digestivni sistem počinje u glavi. Briga o mislima je briga o celom telu, naglašava lekar integrativne medicine. 

- Zato, pored pravilne ishrane, jednako je važno negovati i mentalnu higijenu - pronaći vreme za opuštanje, smanjiti stres i slušati signale koje nam telo šalje - poručuje dr Vešović.  

Izvor: Instagram formulazdravlja/Zravlje.kurir.rs

Kad serotonin pada glava puca: Neurolog otkriva ulogu "hormona sreće" u lečenju migrene

Ne propustiteIshranaHrana za mozak: Da li se raspoloženje popravlja i viljuškom, a ne samo razgovorom ili lekovima?
salata shutterstock_1901797963.jpg
ZdravljeMože li moždana magla uticati na zdravlje creva? Stručnjak upozorava na signale koje ne treba ignorisati
mozdana magla shutterstock_2485559177.jpg
Mentalno zdravljeToplota i psiha: Zašto vrućine mogu pogoršati mentalno zdravlje?
vrućine i mentalno zdravlje shutterstock_1791416954.jpg
Mentalno zdravljeZašto smo agresivni? Psiholog otkriva 4 uzroka i kako da naučimo da upravljamo emocijama
3121.jpg