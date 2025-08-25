Slušaj vest

Valjak za vežbanje je sve popularniji komad opreme u fitnes rutinama, a mnogi ljudi ga koriste za samomasažu i oporavak mišića.

Prema Američkom savetu za vežbanje (ACE), korišćenje valjka pomaže u smanjenju napetosti mišića, poboljšava cirkulaciju i povećava fleksibilnost. Jedna od glavnih prednosti je smanjenje bola nakon treninga.

Studije objavljene u časopisu Journal of Sports Rehabilitation sugerišu da opuštanje mišića valjkom može skratiti vreme oporavka. Pored toga, redovna upotreba valjka može poboljšati pokretljivost zglobova, što smanjuje rizik od povreda.

Svestran alat za zdravlje i oporavak mišića

Sportisti ga često koriste kao deo svoje rutine zagrevanja jer povećava protok krvi i priprema telo za napor. Takođe je pristupačan i jednostavan za upotrebu kod kuće, bez potrebe za ličnim trenerom ili opremom.

Neki fizioterapeuti takođe preporučuju njegovu upotrebu ljudima koji mnogo sede, jer pomaže u smanjenju napetosti u donjem delu leđa. Redovnom upotrebom, korisnici mogu povećati svest o svom telu i poboljšati držanje.

Ukratko, valjak za vežbanje je efikasan, jeftin i svestran alat za zdravlje i oporavak mišića.

Fizioterapeuti preporučuju valjak i osobama koje dugo sede, jer ublažava napetost u donjem delu leđa Foto: Shutterstock

Mekše za početnike

Valjci za vežbanje dolaze u različitim tvrdoćama, odnosno gustinama. Ako tek počinjete sa valjkom, bolje je da počnete sa mekšim kako biste smanjili rizik od modrica i nelagodnosti. Kada se naviknete na njegovo korišćenje i steknete veće samopouzdanje, možete preći na tvrđe i gušće valjke. Oni su izdržljiviji i pogodniji za redovnu i dugotrajnu upotrebu.

Kako početi?

Tehnike korišćenja valjka su zapravo veoma jednostavne i lake za učenje:

Korak 1

Koristite sopstvenu težinu tela da pritisnete valjak između poda i dela tela koji želite da masirate. Preporučuje se da počnete sa donjim delom tela i postepeno se krećete ka gornjem delu tela.

Korak 2

Kotrljajte se polako i kontrolisanim pokretima. Dišite ritmično – udišite 4 sekunde, izdišite 4 sekunde.

Korak 3

Zaustavite se na najosetljivijim i najnapetijim tačkama na telu. Držite pritisak na tim tačkama između 30 i 90 sekundi.

Korak 4

Kada se napetost opusti, nastavite sa valjanjem dok ne pronađete sledeću osetljivu tačku na telu.

Kad popusti napetost, valjajte dalje dok ne naiđete na novu osetljivu tačku Foto: Shutterstock

Na šta treba obratiti pažnju? Tokom vežbanja, vodite računa da održavate pravilno držanje tela.

Dišite opušteno i održavajte aktivnost osnovnih mišića dok koristite valjak.

Vežbajte redovno i dosledno. Ponekad je potrebno više ponavljanja da bi se uklonila zategnutost i čvorovi.

Valjak možete koristiti pre, tokom i posle treninga.

Njegova upotreba pre spavanja može vam pomoći da se opustite i brže zaspite, dok njegova upotreba ujutru može poboljšati cirkulaciju i povećati nivo energije za dan i aktivnosti koje su pred vama. Kome se ne preporučuje?

Osobama sa problemima sa cirkulacijom i hroničnim bolom se ne preporučuje upotreba masažnih valjaka. Ako imate bilo kakva druga zdravstvena stanja, najbolje je da se prvo konsultujete sa lekarom kako biste bili sigurni da je upotreba valjka bezbedna za vas.