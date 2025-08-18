Slušaj vest

U današnjem brzom načinu života, stres je postao gotovo neizbežan, a njegovo dugotrajno prisustvo može negativno uticati i na fizičko i na mentalno zdravlje. Zato uvođenje tehnika opuštanja u vaš svakodnevni život nije luksuz, već nužnost.

One pomažu umu i telu da pronađu ravnotežu, smanje napetost i vrate energiju potrebnu za svakodnevne izazove. Redovna upotreba tehnika opuštanja može poboljšati kvalitet sna, ojačati imunitet i povećati otpornost na stresne situacije.

Tehnike opuštanja za zdrav um i telo

Postoji mnogo načina da se postigne unutrašnji mir, a ove tehnike opuštanja su posebno efikasne:

Duboko disanje 4-7-8 - udahnite kroz nos četiri sekunde, zadržite dah sedam sekundi, a zatim polako izdahnite osam sekundi. Ponavljajte tri do pet puta da biste smirili puls i opustili telo.

Progresivno opuštanje mišića – kontrahirajte svaku mišićnu grupu (npr. stopala, noge, ruke) pet sekundi, a zatim ih potpuno opustite. Ova metoda smanjuje napetost tela i osećaj nervoze.

Meditacija pažnje – udobno sedite, zatvorite oči i fokusirajte se na disanje, dozvoljavajući mislima da prođu bez zadržavanja. Samo deset minuta dnevno može smanjiti nivo stresa.

Meditacija pažnje pomaže da se um smiri, smanji stres i poboljša fokus Foto: Shutterstock

Joga poze za opuštanje – „poza deteta“ ili „noge uz zid“ su idealne za smirivanje uma i uklanjanje napetosti iz tela.

Lagano istezanje – nekoliko minuta istezanja vrata, ramena i leđa oslobađa napetost nakupljenu tokom rada za računarom.

Tehnike opuštanja koje možete odmah primeniti

Za trenutni osećaj mira i olakšanja, možete uključiti ove tehnike opuštanja u svoje svakodnevne pauze:

Aromaterapija – difuzor sa uljem lavande, kamilice ili sandalovine pomaže u smirivanju nervnog sistema.

– difuzor sa uljem lavande, kamilice ili sandalovine pomaže u smirivanju nervnog sistema. Topla kupka – deset minuta u toploj vodi opušta mišiće i stimuliše proizvodnju endorfina.

– deset minuta u toploj vodi opušta mišiće i stimuliše proizvodnju endorfina. Masaža – čak i kratka samomasaža vrata ili stopala može značajno smanjiti napetost.

– čak i kratka samomasaža vrata ili stopala može značajno smanjiti napetost. Vođenje dnevnika – zapisivanje misli i osećanja pomaže u oslobađanju od emocionalnih tereta.

– zapisivanje misli i osećanja pomaže u oslobađanju od emocionalnih tereta. Šetnja u prirodi – 15–20 minuta lagane šetnje smanjuje nivo kortizola (hormona stresa) i poboljšava raspoloženje.

Šetnja u prirodi opušta um, snižava stres i poboljšava raspoloženje Foto: Shutterstock

Najvažnije je pronaći tehnike opuštanja koje vam najviše odgovaraju i učiniti ih delom vaše svakodnevne rutine. Samo uz redovnu praksu ove metode postaju moćno oruđe za dugotrajan osećaj ravnoteže i unutrašnjeg mira.