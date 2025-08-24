jesti ili ne

jesti ili ne

Slušaj vest

U savremenom načinu života često tražimo „magičan doručak“ koji će nas razbuditi i podići energiju. Međutim, ključ, prema rečima popularnog digitalnog autora Igora Mangrova, nije u tome šta prvo pojesti, već kada ne jesti.

- Prvih 180 minuta nakon buđenja nemojte jesti ništa. Isto važi za180 minuta pre spavanja. Zašto pravilo 180/180 radi? Pauza stabilizuje šećer u krvi i podiže jutarnje signale budnosti. Već kroz 96 sati mnogi osećaju stabilniju energiju - navodi Igor.

Kada odložimo doručak, dopamin i adrenalin bukvalno relansiraju ceo nervni sistem i postajemo neverovatno budni, dodaje.

- Dopamin je molekul bistrine i motivacije, podiže mentalnu i telesnu agilnost, dok adrenalin (epinefrin) daje osećaj efikasnosti i snage po principu "budan sam i spreman" - sugeriše i nastavlja:

Kada odložimo doručak, dopamin i adrenalin pojačavaju budnost Foto: Shutterstock

- Drugi deo pravila je veče. Poslednji kalorijski obrok bi trebalo da bude tri sata pre sna, a benefiti su lakše uspavljivanje i više dubokog sna. Da li možete tri jutra zaredom da sledite pravilo 180/180? - pita se autor.

Zašto ovo ima smisla?

Istraživanja o povremenom postu i cirkadijalnoj ishrani pokazuju da organizmu ponekad prija pauza od hrane, naročito rano ujutru i kasno uveče. Tada telo ima vremena da stabilizuje nivo glukoze i hormona, što se odražava na energiju i koncentraciju tokom dana.

Da li je za svakoga?

Važno je naglasiti da ovakav režim nije univerzalan. Osobe sa dijabetesom, poremećajem šećera u krvi ili niskim krvnim pritiskom trebalo bi da se pre bilo kakvih promena obavezno posavetuju sa lekarom.

Ukoliko bolujete od neke hronične bolesti, obavezno se kosultujte s lekarom Foto: Shutterstock

Preporuke