S godinama, mnogima raste stomak i to nije samo estetski problem. Uvođenjem nekoliko jednostavnih jutarnjih navika možete da podstaknete sagorevanje kalorija, stabilizujete nivo šećera u krvi i smanjite rizik od dijabetesa, srčanih bolesti i drugih hroničnih stanja povezanih sa povećanim obimom struka. Dobra vest je da vam za to nisu potrebne rigorozne dijete niti naporni rituali, sugeriše nutricionista Garima Gojal.

Da li pomaže čaša vode?

Deluje previše jednostavno, ali istraživanja potvrđuju da čaša tople vode odmah nakon buđenja zaista ubrzava metabolizam. Kada je brzina metabolizma veća, telo sagoreva više kalorija, čak i kada mirujete. Prema podacima iz Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, unos vode može da poveća potrošnju energije i do 30 odsto u narednih sat vremena.

Jutarnji napitak za ravan stomak, topla voda sa malo limuna i listićma nane Foto: Shutterstock

Topla voda dodatno podiže telesnu temperaturu, pa je efekat još izraženiji. Nutricionista savetuje da dodate i par kapi limuna, jer on stimuliše jetru da proizvodi žuč, važnu za varenje, što pomaže da ceo sistem radi efikasnije.

Dobar doručak

Preskakanje doručka obično vodi ka tome da već tokom ranog popodneva posegnemo za slatkišima ili brzom hranom. Uravnotežen i hranljiv doručak bogat proteinima, vlaknima i zdravim mastima ključ je za izbegavanje tih naglih padova energije i nekontrolisanih želja za hranom.

- Kada su nivoi šećera u krvi uravnoteženi, nema naglih skokova i padova, pa ste mirniji i fokusiraniji tokom dana. Planiran doručak unapred uveliko smanjuje šanse da se odlučite za loše opcije u hodu. Zato je važno da svako jutro na tanjiru imate nešto što je zasitno i hranljivo, od ovsenih pahuljica sa jogurtom i orašastim plodovima, do jaja sa povrćem - savetuje Garima.

Doručak je najbolje obogatiti proteinima i zdravim mastima Foto: Shuttershtock

Planiranje obroka

Kada unapred znate šta ćete jesti, mnogo je lakše da ostanete dosledni zdravim izborima. Priprema obroka ne mora da bude komplikovana, dovoljno je da imate plan, makar okvirni, šta vas tog dana čeka. Na taj način smanjujete stres oko hrane i birate namirnice koje su u skladu s vašim ciljem, a to je smanjenje masnih naslaga.

Ova mala navika donosi veliku kontrolu nad tim šta i koliko jedete, a samim tim i nad vašim metabolizmom, dodaje nutricionista.