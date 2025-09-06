žena se budi ujutru s elanom i razmačinje zavese

Mnogi ljudi stoga spavaju pored otvorenog prozora tokom noći, bez obzira na godišnje doba i čak i kada tokom zime temperature padnu nule. Koliko je takav san kvalitetan, da li pomaže našem imunom sistemu, koje su prednosti, a koje mane?

Naučnici su otkrili da je temperatura između 16 i 18 stepeni Celzijusovih idealna za spavanje tokom noći. U letnjim mesecima, sve je drugačije, jer je u spavaćoj sobi i preko 25 stepeni. Zbog toga se otvaraju prozori, vazduh cirkuliše i menja se vrednost temperature u sobi. Preporuka je provetravanje zbog razmene vazduha i zatamnjenja sobe od trenutka kada temperature počnu da rastu.

U zavisnosti od lokacije, svež vazduh koji ulazi kroz prozor, zaista može da doprinese kvalitetu sna.

Šta je loše u navici spavanja pored otvorenog prozora?

Ipak, postoje neke stvari koje govore suprotno od navedenog. Buka od saobraćaja, lajanje pasa ili generalno bučan komšiluk ometaju nam san i deluju na našu psihu, jer i dok spavamo, naš mozak obrađuje zvukove.

Buka tokom noći na duže staze aktivira hormone stresa Foto: Shutterstock

U tom procesu oslobađaju se hormoni stresa koji dugoročno mogu da dovedu do depresije, naročito kod osetljivih ljudi.

Takođe, istraživači navode da tokom zimskih meseci ne bi trebalo spavati sa otvorenim prozorom, jer je rizik od prehlade veliki.

Ne treba zaboraviti ni čestice polena

Osim toga, koncentracija polena u vazduhu za mnoge predstavlja problem i izaziva loš san. Preporuka je da u rano proleće i kasnu jesen, ne bi trebalo spavati pored otvorenog prozora zbog povećanih vrednosti polena u vazduhu, naročito u jutarnjim satima.

Osobama s alergijom na ambroziju savetuje se zatvaranje prozora, naročito noću i do podneva Foto: Shutterstock

Alternative za spavanje sa otvorenim prozorom

Kada više nema kvalitetnog sna zbog navedenih spoljnih faktora, postoje i alternative za spavanje pored otvorenog prozora. Najvažnija stvar je redovna ventilacija tokom dana, bez obzira na to da li je prozor otvoren ili zatvoren.