Elektroencefalografija (EEG) je neinvazivna metoda snimanja moždane aktivnosti, koja traje oko 30 minuta. Koristi se za dijagnostiku različitih neuroloških i psihijatrijskih poremećaja. EEG omogućava lekaru uvid u funkciju mozga i moždane ritmove, koje nije moguće prikazati MSCT-om (skenerom) ili MRI-jem (magnetnom rezonancom).

Test koristi male, metalne diskove koji se nazivaju elektrode i koji se pričvršćuju na kožu glave. Moždane ćelije komuniciraju putem električnih impulsa, a ova aktivnost se prikazuje kao talasaste linije na EEG snimku. Moždane ćelije su aktivne sve vreme, čak i tokom spavanja.

EEG je jedan od glavnih testova koji pomažu u dijagnostikovanju epilepsije. EEG takođe može igrati ulogu u dijagnostikovanju drugih oboljenja mozga.

EEG može otkriti promene u moždanoj aktivnosti koje mogu pomoći u dijagnostikovanju moždanih stanja, posebno epilepsije ili nekog drugog stanja sa napadima.

EEG takođe može biti koristan za dijagnostikovanje ili lečenje:

* Oštećenje mozga od povrede glave

* Bolest mozga koja može imati različite uzroke, poznata kao encefalopatija

* Upala mozga, kao što je herpesni encefalitis

* Uslovi spavanja

* Krojcfeldt-Jakobova bolest

* EEG se takođe može koristiti za potvrdu moždane smrti kod osobe u komi

* Kontinuirani EEG se koristi kako bi se pronašao pravi nivo anestezije za osobu u medicinski indukovanoj komi

EEG uređaj beleži moždanu električnu aktivnost, otkrivajući suptilne signale koji pokazuju da li mozak prepoznaje te poznate slike Foto: Shutterstock

Da li postoje rizici kod izvođenja EEG-a?

EEG je bezbedan i bezbolan. Ponekad se napadi namerno izazivaju kod ljudi sa epilepsijom tokom testa, ali se po potrebi pruža odgovarajuća medicinska nega.

Kako da se pripremite za snimanje?

Uzimajte svoje uobičajene lekove, osim ako vam tim za negu ne kaže da ih ne uzimate.

Ostale mere predostrožnosti

* Operite kosu veče pre ili na dan testa, ali nemojte koristiti regeneratore, kreme za kosu, sprejeve ili gelove za oblikovanje kose. Proizvodi za kosu mogu otežati prilepljivanje flastera koji drže elektrode za kožu glave.

* Ako radite EEG tokom spavanja, može vam se tražiti da manje spavate ili da ne spavate noć pre EEG-a.

* Ako ćete možda uzeti sedativ pre EEG-a, planirajte da vas neko odveze kući nakon testa.

Šta možete očekivati tokom testa?

Tokom EEG-a osećate malo ili nimalo nelagodnosti. Elektrode ne prenose nikakve senzacije. One samo snimaju vaše moždane talase.

Evo nekih stvari koje možete očekivati tokom EEG-a:

Tehničar meri vašu glavu i obeležava vam kožu glave posebnom olovkom kako bi naznačio gde treba pričvrstiti elektrode. Ova mesta na koži glave mogu se trljati kremom sa žitaricama kako bi se poboljšao kvalitet snimka.

Tehničar pričvršćuje diskove koji se nazivaju elektrode na vaše teme pomoću lepka. Ponekad se umesto toga koristi elastična kapa sa elektrodama. Elektrode su žicama povezane sa instrumentom koji pojačava moždane talase i snima ih na računaru.

Kada se elektrode postave, EEG obično traje između 20 i 40 minuta. U određenim uslovima, potrebno je da spavate tokom testa. Testovi koji zahtevaju spavanje mogu biti duži.

Tokom testa se opuštate u udobnom položaju sa zatvorenim očima. Tehničar vas može zamoliti da otvorite i zatvorite oči ili da izvršite nekoliko jednostavnih proračuna. Možda će vas zamoliti da pročitate pasus, pogledate sliku, duboko udahnete ili pogledate trepćuće svetlo.

Video se rutinski snima tokom EEG-a. Pokreti vašeg tela se snimaju video kamerom dok EEG beleži vaše moždane talase. Ovaj kombinovani snimak može pomoći vašem zdravstvenom radniku da dijagnostikuje i leči vaše stanje.

EEG može otkriti promene u moždanoj aktivnosti koje mogu pomoći u dijagnostikovanju moždanih stanja, posebno epilepsije ili nekog drugog stanja sa napadima Foto: Shutterstock

Ambulatorni EEG, takođe poznat kao aEEG, omogućava duže praćenje van ordinacije ili bolničkog okruženja. Ali ova vrsta EEG-a nije uvek opcija. Ovaj test može da snima moždanu aktivnost tokom nekoliko dana, što povećava šanse za snimanje tokom napada. Međutim, u poređenju sa video EEG praćenjem u bolnici, ambulatorni EEG nije toliko dobar u određivanju razlike između epileptičnih i neepileptičnih napada.

Posle testa

Tehničar uklanja elektrode ili kapicu. Ako niste primili sedativ, obično ne osećate nikakve neželjene efekte nakon procedure. Obično se možete vratiti svojoj uobičajenoj rutini.

Ako ste koristili sedativ, potrebno je vreme da lek počne da deluje. Zakažite da vas neko odveze kući. Kada stignete kući, odmorite se i nemojte voziti do kraja dana.

Rezultati

Lekari obučeni za analizu EEG-a tumače snimak i šalju rezultate zdravstvenom radniku koji je naručio EEG. Možda ćete morati da zakažete pregled u ordinaciji kako biste razgovarali o rezultatima testa.

Ako je moguće, povedite člana porodice ili prijatelja na sastanak kako biste lakše zapamtili informacije koje ste dobili.

Zapišite pitanja koja ćete postaviti svom zdravstvenom radniku, kao što su:

* Na osnovu rezultata, koji su moji sledeći koraci?

* Kakvo praćenje, ako uopšte postoji, mi je potrebno?

* Da li postoje faktori koji su mogli na neki način uticati na rezultate ovog testa?