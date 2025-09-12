Slušaj vest

Jetra je vitalan organ koji obrađuje sve što unesemo, uključujući hranu, lekove i suplemente. Kada se preoptereti, može da dođe do oštećenja, često bez simptoma, sve dok problem ne postane ozbiljan.

U nastavku donosimo pregled pet suplemenata koji mogu da predstavljaju rizik za jetru i savete šta bi trebalo da znate pre nego što ih uvrstite u svoju svakodnevnu rutinu.

Zašto je zdravlje jetre ključno

Jetra filtrira toksine, stvara žuč, metaboliše masti, proteine i ugljene hidrate, jednom rečju ona je prirodni detoksikator organizma. Međutim, prekomerna ili nepravilna upotreba suplemenata može da poremeti njen rad, izazove upalu, oštećenje, pa čak i otkazivanje jetre.

Prekomerna ili nepravilna upotreba suplemenata može da poremeti rad jetre Foto: Shutterstock

Neki suplemeti su lako dostupni i u širokoj upotrebi, ali ipak nose skrivene rizike. Drugi mogu da stupe u interakciju s lekovima ili da izazovu neželjene efekte u visokim dozama ili tokom duže upotrebe.

Biljni suplementi

Često se veruje da su biljni proizvodi sigurni jer su "prirodni". Međutim, pojedini biljni suplementi mogu ozbiljno da oštete jetru, a među njima su:

Kava kava (Piper methysticum) - promoviše se za smirenje i bolji san, ali povezuje se s teškim oštećenjem jetre.

(Piper methysticum) - promoviše se za smirenje i bolji san, ali povezuje se s teškim oštećenjem jetre. Gavez - sadrži supstance koje mogu da dovedu do otkazivanja jetre .

- sadrži supstance koje mogu da dovedu do . Čaparal (Larrea tridentata) - koristi se za mršavljenje i zdravlje kože, ali može da izazove toksičnost jetre.

Gavez sadrži supstance koje mogu da dovedu do otkazivanja jetre Foto: Shutterstock

Pre uzimanja bilo kakvog biljnog suplementa obavezno se konsultujte s lekarom, naročito ako već imate probleme sa jetrom ili uzimate terapiju.

Vitamin A

Vitamin A je važan za vid i imunitet, ali u visokim dozama, posebno u obliku suplemenata, može da bude štetan. Dugotrajna prekomerna upotreba dovodi do:

uvećanja jetre ,

, povišenih enzima jetre,

hroničnog oštećenja jetre.

Ukoliko se hranite raznovrsno, verovatno već unosite dovoljno vitamina A, pa dodatni suplementi treba da budu isključivo pod kontrolom lekara.

Ekstrakt zelenog čaja

Zeleni čaj važi za zdrav napitak, ali koncentrisani suplementi ekstrakta mogu da poremete funkciju jetre. Kod osoba koje ih prekomerno koriste mogu da se jave:

mučnina ,

, bol u stomaku,

povišeni enzimi jetre.

Nije sporan zeleni čaj, već njegov ekstrakt u velikim količinama Foto: Shutterstock

Ovi suplementi se često koriste za mršavljenje ili "detoks", a da ljudi nisu svesni rizika. Zato je važno pažljivo čitati deklaracije i izbegavati visoke doze.

Niacin (vitamin B3)

Niacin se koristi za snižavanje holesterola, ali u visokim dozama, posebno u produženim formulama, može da optereti jetru. Mogući neželjeni efekti su:

hronični umor,

upala jetre,

oštećenje jetre usled predoziranja.

Ako uzimate niacin za zdravlje srca, obavezne su redovne kontrole Foto: Shutterstock

Ako uzimate niacin za zdravlje srca, obavezne su redovne kontrole funkcije jetre i razgovor s lekarom o sigurnijim alternativama.

Suplementi za bodibilding i mršavljenje

Dodaci ishrani namenjeni za brzi rast mišića ili skidanje kilograma često sadrže nedeklarisane ili zabranjene supstance. Među njima mogu da se nađu:

anabolički steroidi,

jaki stimulansi,

"detoks" preparati koji u stvari oštećuju jetru.

Najveći problem su kontaminanti (svaka stvar koja u hranu nije dodata namerno) i skriveni lekovi koji mogu da izazovu ozbiljna i trajna oštećenja, često bez ranih simptoma.

Znakovi da jetra može da bude ugrožena

Iako se simptomi najčešće ne javljaju odmah, obratite pažnju na:

neobjašnjiv umor ,

, žutilo kože ili beonjača,

tamnu boju urina ,

, bol u gornjem desnom delu stomaka,

delu stomaka, svrab ili otok.

Neobjašnjiv umor je najčešće prvi znak da jetra pati Foto: Shutterstock

Ovi znaci mogu da ukazuju na ozbiljno stanje. Prekid upotrebe rizičnog suplementa i rana dijagnostika ključni su za sprečavanje trajnih posledica.

Kako da je zaštitite Razgovarajte s lekarom o svim suplementima koje koristite.

o svim suplementima koje koristite. Ne preterujte , uvek se pridržavajte preporučene doze.

, uvek se pridržavajte preporučene doze. Birajte proverene brendove i proizvode sa sertifikatom .

. Izbegavajte "detoks" trendove, jetra sama ima moć detoksikacije .

. Idite na redovne kontrole ako dugo koristite suplemente ili terapiju.