Vitamin D je ključan za zdravlje kostiju i imunitet, a najviše ga dobijamo putem sunčeve svetlosti i ishrane

Lekarka je izdala zdravstveno upozorenje svima koji koriste suplemente vitamina D. Dr Džo Vord je upozorila publiku da „bude oprezna“ i dala dodatne smernice.

- Ako uzimate vitamin D, kantarion, cink ili magnezijum, evo nekoliko stvari kojih morate biti svesni - rekla je dr Vud.

Istakla je da trenutno 60 odsto stanovništva Velike Britanije koristi suplemente vitamina D od septembra do maja zbog nedovoljne prirodnog UV indeksa.

Kombinovanje vitamina je ključno

- Nije dobra ideja uzimati vitamin D samostalno. Vitamin D uvek treba uzimati sa vitaminom K2 – razlog je što uzimanje D samog može izazvati kalcifikaciju arterija. Vitamin K2 to sprečava, pa je zaista dobra ideja pronaći formulu koja sadrži oba vitamina zajedno.

Doktorka je takođe upozorila na kantarion, naglašavajući da ovaj biljni tretman može dovesti do potencijalno opasnih interakcija sa lekovima.

- Ponekad to čini kontraceptivnu pilulu neefikasnom, što može dovesti do neželjene trudnoće - upozorila je.

Kako bezbedno koristiti suplemente i izbeći rizika

Posebno je važno da osobe koje koriste lekove za razređivanje krvi ili lekove za srce poput kardiotonika (grupe lekova koji koji jačaju kontraktilnost srca) prethodno provere sa lekarom moguće interakcije.

Dr Vord je naglasila koliko je važno pravilno konzumirati suplemente, objašnjavajući da „oni nisu najefikasniji kada se uzimaju zajedno“ i dodajući da „ih treba uzimati odvojeno – posebno kada su u visokim dozama, jer se takmiče za istu apsorpciju.“

Zaključak

Cink je najbolje uzimati uz hranu, dok je magnezijum često preporučljivo uzimati noću; važno je koristiti ih pravilno kako bi bili delotvorni i bezbedni.

- Vitamin D osigurava da je nivo kalcijuma u krvi dovoljno visok za potrebe tela, ali ne kontroliše gde kalcijum završava. Tu vitamin K dolazi do izražaja.

Vitamin K upravlja kalcijumom u organizmu na najmanje dva načina, a nagomilavanje kalcijuma u krvnim sudovima doprinosi razvoju dugotrajnih bolesti, uključujući bolesti srca i bubrega.