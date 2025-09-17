Slušaj vest

Ekrani su postali sastavni deo naših života, koristimo ih za posao, učenje, zabavu i komunikaciju. Ali, predugo gledanje u ekran može da dovede do zdravstvenih problema, među kojima je najčešći sindrom kompjuterskog vida ili digitalni zamor očiju. Ovo stanje ne donosi samo neprijatnost i crvenilo očiju, već i bol u vratu, loše držanje tela i otežanu komunikaciju. Oftalmolog dr Digvidžaj Sing upozorava da je važno na vreme prepoznati simptome i primeniti jednostavne mere koje mogu da sačuvaju zdravlje očiju.

5 najčešćih simptoma digitalnog zamora očiju

Prepoznavanje simptoma prvi je korak da zaštitite svoj vid. Evo šta može da ukazuje na sindrom kompjuterskog vida:

Suve oči : Osećaj peska u očima, peckanje i refleksno suzenje najčešće su posledica predugog boravka pred ekranom.

: Osećaj peska u očima, peckanje i refleksno suzenje najčešće su posledica predugog boravka pred ekranom. Crvenilo : Uporno ili nepravilno crvenilo može da signalizira i suvoću i preopterećenost očnih mišića, pa je važno obratiti pažnju na zdravlje očiju, objašnjava dr Sing.

: Uporno ili nepravilno crvenilo može da signalizira i suvoću i preopterećenost očnih mišića, pa je važno obratiti pažnju na zdravlje očiju, objašnjava dr Sing. Umorne, "pospane" oči : Osećaj težine i spuštenih kapaka upućuje na astenopiju, tipičan znak digitalnog zamora.

: Osećaj težine i spuštenih kapaka upućuje na astenopiju, tipičan znak digitalnog zamora. Glavobolja i bol u očima : Neprijatnost u predelu očiju, slepoočnica ili obrva često je rezultat lošeg držanja i dugotrajnog rada na računaru, a može da ukaže i na cervikalnu spondilozu.

: Neprijatnost u predelu očiju, slepoočnica ili obrva često je rezultat lošeg držanja i dugotrajnog rada na računaru, a može da ukaže i na cervikalnu spondilozu. Defokus: Zamagljen ili dupli vid, pa čak i nemogućnost da se duže zadrži fokus na tekstu, znak su ozbiljnog zamora očiju i zahtevaju brzu reakciju, upozorava Američko udruženje optometrista.

Peckanje i refleksno suzenje najčešće su posledica predugog boravka pred ekranom Foto: Shutterstock

Kako da smanjite digitalni zamor očiju?

Stručnjaci savetuju nekoliko praktičnih koraka koji mogu da olakšaju rad pred ekranom:

Prilagodite veličinu i udaljenost ekrana

Veći ekran i veća udaljenost od očiju značajno smanjuju naprezanje, objašnjava dr Sing. Najbolje opcije su redom: televizor, laptop, tablet, a tek na poslednjem mestu telefon, i to samo kad morate.

Podesite osvetljenje i osvetljenost ekrana

Umeren intenzitet svetla je ključ. Stručnjaci preporučuju da prostorija bude dobro osvetljena, ali bez direktnog odsjaja. Ekran bi trebalo da bude malo ispod nivoa očiju i visoke rezolucije, kako bi slika bila jasna i prijatna za gledanje.

Vodite računa o držanju tela

Rad za stolom i na stolici obavezna preporuka. Ležanje ili polusedeći položaj dok koristite računar ili telefon dodatno opterećuju vrat i kičmu.

Rad za stolom i na stolici obavezna preporuka Foto: Shutterstock

Primenjujte pravilo 20-20-20

Na svakih 20 minuta rada, pogledajte 20 sekundi u predmet udaljen barem šest metara (20 stopa). Ovo pravilo dokazano smanjuje zamor očiju i doprinosi boljoj koncentraciji.

Koristite adekvatne naočare

Ako vam je potrebna dioptrija, nosite naočare dok radite na ekranu. Anti-refleksni sloj na staklima može dodatno da olakša rad. Stručnjaci Američke akademije za oftalmologiju naglašavaju da plava stakla nisu dokazana kao efikasnija od običnih dioptrijskih naočara.

Zelenilo najbolje opušta oči Foto: Shutterstock

Dodatne mere ako simptomi već postoje

Ako ste već primetili suvoću, crvenilo ili glavobolje, stručnjaci savetuju sledeće: