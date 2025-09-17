Čitanje ne samo da vam pruža pauzu od ekrana, već je utvrđeno da sama aktivnost čitanja smanjuje stres i do 68 odsto

Dobar san je osnova dobrog zdravlja. Tokom sna se naše telo regeneriše, mozak obrađuje informacije, a imuni sistem jača. Kvalitetan san poboljšava raspoloženje, koncentraciju, pamćenje i smanjuje nivo stresa. Ipak, u savremenom načinu života, san često trpi – zbog obaveza, stresa, prekomerne upotrebe tehnologije ili loših navika pred odlazak na spavanje.

Evo zašto je čitanje pre spavanja značajno Pauza od vremena provedenog ispred ekrana

Veza između lošeg sna i gledanja u ekrane ne može biti očiglednija. Ekrani ne uključuju samo televizore i laptopove, već i vaš telefon koji koristite svakodnevno. Gledanje u ekrane do 1,5 sat pre spavanja smanjuje prirodni nalet melatonina koji vaše telo proizvodi.

Pored toga, uređaji sa ekranima često mogu biti stimulativni, što ometa vaš opšti nivo opuštenosti i može vas odložiti da pokušate da zaspite.

S druge strane, obične knjige starog dobrog doba mogu biti preko potreban beg od svetlosti tehnologije. Samo gledanje u nešto što ne emituje jaka svetla omogućava vašem telu da se prirodno opusti i prepusti snu.

Oslobađa vas stresa

Čitanje ne samo da vam pruža pauzu od ekrana, već je utvrđeno da sama aktivnost čitanja smanjuje stres i do 68 odsto. Pritom, pokazalo se da je efikasnije od drugih metoda opuštanja poput ispijanja čaja ili slušanja muzike.

Čitanje ne samo da odmara od ekrana, već dokazano smanjuje stres čak do 68% Foto: M-Production / Alamy / Alamy / Profimedia

Ljudi često navode da je sposobnost čitanja da vas prenese u neki drugi svet glavni razlog za njegova opuštajuća svojstva.

Naravno, ako pokušavate da se opustite pre spavanja, birajte lagane, opuštajuće knjige – ne one koje će vas dodatno uznemiriti. Romani na omiljene teme, knjige o zdravlju ili čak nešto edukativno o hobiju mogu biti odličan izbor.

Poboljšava kvalitet sna

Čitanje aktivira mozak bez fizičke stimulacije – možete ga praktikovati dok ležite. Postepeno opušta telo i um, i olakšava tonjenje u san. Omogućava vam da se udaljite od svakodnevnice i udubite u nešto drugo.

To poboljšava kvalitet sna jer vas lagano uvodi u san, za razliku od pokušaja da na silu zaspite. Zbog toga se često budite odmorniji.

Takođe, mnogi ljudi ne mogu da zaspe zbog stresa i anksioznosti. Hormoni stresa koji se tada luče sprečavaju opuštanje. Čitanje pomaže da prekinete taj ciklus jer vas izvlači iz sopstvenih misli.

Empatija

Svi imamo neurone koji se zovu ogledalski neuroni. Oni se aktiviraju kada nešto radimo, ali i kada gledamo druge kako to rade. Ovo dokazuje neurološko postojanje empatije.

Jedna studija pokazuje vezu između tih neurona i čitanja, sugerišući da čitanje može pojačati sposobnost empatije.

Još jedna studija je otkrila da se čitaoci emotivno stavljaju u ulogu likova iz knjiga, a u nekim slučajevima dolazi i do promena u delovima mozga zaduženim za čulne doživljaje.

Ogledalski neuroni pokazuju da kroz čitanje knjiga možemo osetiti empatiju Foto: Shutterstock

Dugoročni efekti na kogniciju

Studija iz 2013. pokazala je da čitanje poboljšava moždanu povezanost – sposobnost mozga da razume priče i razmišlja kritički, što je značajna kratkoročna korist.

Potrebno je više istraživanja da bi se potvrdili dugoročni efekti, ali je jasno da čitanje izlaže um novim idejama, perspektivama i izazovima, podstičući kreativnost i mentalnu agilnost.

Kratkoročna investicija

Preporuka je da odrasli čitaju najmanje 20 minuta svake večeri kako bi osetili koristi čitanja. U poređenju sa drugim navikama za opuštanje, to je veoma malo vremena.

Iako možda zvuči neobično, čitanje je bolja investicija vremena od većine drugih metoda opuštanja. Ne zahteva posebnu obuku, opremu ni pripremu – dovoljno je da knjiga bude pored kreveta.