Najveći rizik od smrtnosti zabeležen je kod osoba sa najnižim i najvišim vrednostima BMI

Dansko istraživanje je pratilo više od 85.000 odraslih i otkrilo da ljudi sa indeksom telesne mase (BMI) ispod 18,5 (premalu telesnu težinu u odnosu na svoju visinu) imaju gotovo tri puta veću verovatnoću prerane smrti u poređenju sa osobama čiji je BMI između 22,5 i 24,9.

Najveći rizik od smrtnosti zabeležen je kod osoba sa najnižim i najvišim vrednostima BMI, dok su oni sa BMI između 25 i 35 — iako formalno svrstani u kategoriju prekomerne težine ili gojaznosti — pokazali sličan, pa čak i niži rizik u poređenju sa referentnom „zdravom“ grupom.

Kako se računa BMI? BMI se računa tako što vaše kilograme podelite sa vašom visinom.

Značajno povećan rizik primećen je tek kod osoba sa BMI većim od 40

Ovi nalazi dovode u pitanje tradicionalni raspon „zdravog“ BMI (18,5–24,9), jer su čak i oni sa BMI između 20 i 22,4 imali 27 odsto veći rizik od rane smrti od referentne grupe. Niska telesna težina često je povezana sa osnovnim bolestima, kao što su rak ili dijabetes tipa 1, a telo sa manjkom masti ima manje kapaciteta da se izbori sa bolešću.

Preterana mršavost može biti ozbiljan rizik za zdravlje i životni vek Foto: Privatna Arhiva

Rezerva telesne masti može imati zaštitnu ulogu, naročito tokom bolesti ili terapija kao što je hemoterapija. Osobe sa više masti imaju veće šanse za oporavak jer telo koristi te rezerve za osnovne funkcije.

Koji indeks telesne mase je najzdraviji?

Studija takođe ukazuje da bi BMI raspon sa najmanjim rizikom od smrti mogao biti između 22,5 i 30, što bi značilo pomeranje „zdravog“ raspona naviše – potencijalno kao rezultat savremenog medicinskog napretka u lečenju bolesti povezanih sa težinom.

BMI je pojednostavljena i ograničena mera koja ne uzima u obzir raspodelu telesne masti, kvalitet ishrane, životne navike, niti etničke razlike u telesnoj građi. Nastao je pre skoro dva veka na osnovu podataka belih evropskih muškaraca, zbog čega njegova primena na raznolike populacije može biti nepouzdana i potencijalno netačna.

Iako se i dalje koristi, BMI nije precizna mera zdravlja, i zdravstvene odluke zasnovane isključivo na njemu mogu biti nepravedne. Potrebne su preciznije i individualizovanije metode (poput skeniranja tela, analiza krvi, procene načina života), ali su one skuplje i složenije.

Zaključak Preterana mršavost može biti ozbiljan rizik za zdravlje i životni vek, a umerena prekomerna težina ne mora nužno skratiti život. Ključno je razumeti da BMI nije apsolutna mera zdravlja, već okvirni pokazatelj koji zahteva pažljivije tumačenje.