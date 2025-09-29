Nošenje čarapa na nogama može poboljšati cirkulaciju i pomoći da brže i dublje zaspite.

Slušaj vest

Prva stvar koju mnogi od nas urade kada legnu u krevet jeste da skinu čarape, bez obzira na temperaturu ili godišnje doba. Međutim, ovaj ritual pred spavanje može uticati na to koliko brzo zaspite i na kvalitet vašeg sna.

Iako postoji mnogo stvari koje vam mogu pomoći da zaspite, poput ulaganja u najbolji dušek za vaše telo, nošenje čarapa je iznenađujuća metoda koja može pomoći, iako se mnogi od nas mogu osećati neprijatno noseći čarape celu noć.

Međutim, dokazano je da nošenje čarapa u krevetu pomaže da brže zaspite i dublje spavate. Stručnjaci za san objašnjavaju tačno kako i zašto ova metoda tokom cele godine funkcioniše, tako da možete odlučiti da li ćete pokriti prste na nogama ove jeseni.

Kako vam čarape mogu pomoći da brže zaspite?

Nošenje čarapa može vam pomoći da brže zaspite, i to ne zato što greju, već zbog suprotnog mehanizma. Kada ste pospani, temperatura vašeg tela polako opada, što vašem telu govori da ste spremni da zaspite. Kada nosimo čarape, dolazi do procesa koji se naziva distalna vazodilatacija.

To znači da krv teče do naših ruku i stopala. Ovaj proces povećava cirkulaciju krvi u našim stopalima, pomažući našem telu da brže dostigne optimalnu temperaturu za spavanje. Umesto da zagreje naša stopala i time poveća našu ukupnu telesnu temperaturu, kako bismo mogli očekivati, on zapravo snižava našu telesnu temperaturu.

- Zagrevanje stopala šalje signal vašem mozgu da snizi untrašnju temperaturu - to je znak da je vreme za odmor - kaže dr Čelsi Peri, članica Američke akademije za medicinu spavanja i Američke akademije za stomatološku medicinu spavanja.

Prva stvar koju mnogi od nas urade kada legnu u krevet jeste da skinu čarape, bez obzira na temperaturu ili godišnje doba. Međutim, ovaj ritual pred spavanje može uticati na to koliko brzo zaspite i na kvalitet vašeg sna. Foto: Shutterstock

Kako vam čarape mogu pomoći da čvršće spavate?

Takođe postoje neki dokazi koji ukazuju na to da ljudi koji nose čarape spavaju dublje i duže. Dr Peri je objasnio da nošenje čarapa može pomoći da dublje spavate jer čarape održavaju stabilnu telesnu temperaturu tokom cele noći. „

- Stabilno, toplo okruženje za vaša stopala može smanjiti poremećaje sna, čineći vaš san kontinuiranijim - rekao je Peri. Što manje poremećaja imate, to je bolji kvalitet vašeg sna. Bez ovih poremećaja, veća je verovatnoća da ćete iskusiti dublje cikluse spavanja. Pored toga, gubimo mnogo telesne toplote kroz ruke, stopala i glavu.

Dakle, ako se pobrinete da vam stopala ostanu topla tokom cele noći, vaše telo će lakše moći da se nosi sa drugim gubicima toplote. To znači da je manja verovatnoća da ćete se probuditi noću sa osećajem hladnoće.

Nošenje čarapa u krevetu pomaže telu da se ohladi i olakšava uspavljivanje tokom cele godine, dok izbor prozračne posteljine i dušeka dodatno poboljšava san.

Alternative nošenju čarapa u krevetu

Naravno, nošenje čarapa u krevetu nije za svakoga, pa smo pitali jednog lekara koje je najbolje rešenje za one koji ne žele da nose čarape, ali žele topla stopala koja će im pomoći da bolje spavaju.

- Pokušajte da se okupate toplom vodom pre spavanja ili stavite termofor ispod jorgana da biste zagrejali stopala i održali ih toplim tokom cele noći - kaže dr Husein Ahmad, lekar hitne pomoći u Velikoj Britaniji.

Ovo će vam pomoći da regulišete telesnu temperaturu, brže zaspite i sprečite da se budite noću sa hladnim stopalima. Dr Peri takođe objašnjava da je „jednom pokušala jednostavno da stavi dodatno ćebe u podnožje kreveta i to je podjednako dobro funkcionisalo“.

Nošenje čarapa u krevetu pomaže telu da se ohladi i olakšava uspavljivanje tokom cele godine Foto: Shutterstock

Koje su čarape najbolje za spavanje?

Izbor pravih čarapa za spavanje pomoći će vam da iz njih izvučete maksimum. Važne stvari koje treba uzeti u obzir su da li su prozračne i prirodno antibakterijske. Stoga je dobra ideja odabrati materijale poput pamuka, bambusa i kašmira. Pored toga, trebalo bi da izbegavate sve uske stvari koje bi mogle uticati na cirkulaciju krvi, pa su labavije čarape bolje. Deblje čarape će takođe biti efikasnije, jer će smanjiti količinu toplote koja izlazi, održavajući vaša stopala toplim čak i po hladnijem vremenu.

Kada kupujete čarape za spavanje, uverite se da su:

prozračne

antibakterijske

deblje

udobne