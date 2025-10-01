Profesionalni kuvari veruju da se prava domaća supa razvija polako i sa pažnjom

Iako ne možete u potpunosti sprečiti razvoj prehlade, postoje načini da ublažite simptome i skratite trajanje bolesti. Pokušajte da pijete toplu vodu sa limunom i medom, da se dovoljno odmarate i da vam bude toplo i suvo. Kada osetite prve znake bolesti, lekovi i ishrana bogata hranljivim materijama takođe mogu pomoći.

Odrasli obolevaju od prehlade u proseku dva do tri puta godišnje, a svaka prehlada traje oko sedam dana. Simptomi su najteži tokom prva tri dana, ali neki mogu trajati i do dve nedelje.

Pratite neke od ovih saveta kako biste uspešno podigli imuni sistem:

Dodajte med u vodu

Med može pomoći u ublažavanju kašlja. Neka istraživanja sugerišu da ima antimikrobna svojstva i da može smanjiti iritaciju i upalu disajnih puteva. Uzimajte jednu do dve kašike meda direktno ili ga pomešajte sa čajem ili toplom vodom.

Med je bezbedan za odrasle i decu stariju od godinu dana. Med ne treba davati deci mlađoj od 12 meseci zbog rizika od infantilnog botulizma.

Pijte dosta tečnosti

Hidratacija je ključna za ublažavanje simptoma poput bola u grlu i zapušenog nosa. Izbegavajte alkohol i napitke sa kofeinom. Ako vas grlo jako boli, pokušajte da sisate kockice leda.

Hidratacija je ključna za ublažavanje simptoma poput bola u grlu i zapušenog nosa Foto: Shutterstock

Krećite se lagano

Ako se osećate dovoljno dobro, lagana do umerena fizička aktivnost može ojačati vaš imuni sistem. Ali budite oprezni i slušajte svoje telo. Zamenite intenzivne treninge laganom šetnjom ili opuštajućom sesijom joge.

Ako imate ozbiljnije simptome poput groznice, kašlja ili bolova u telu, najbolje je da se odmorite. Ako imate hronična stanja poput astme, HOBP-a ili srčanih problema, konsultujte se sa lekarom pre vežbanja.

Jedite hranu koja jača imunitet

Fokusirajte se na ishranu koja jača vaš imuni sistem. Birajte hranu bogatu proteinima, kao što su nemasno meso, riba i mahunarke. Uključite integralne žitarice, poput smeđeg pirinča, i dosta voća i povrća bogatog antioksidansima.

Jedite toplu supu

Topla supa, posebno pileća supa, može biti veoma umirujuća kada ste bolesni. Neka istraživanja sugerišu da pileća supa takođe ima antiinflamatorna svojstva. Ako ne jedete meso, supe od povrća ili sočiva su odlična alternativa.

Ispirajte grlo slanom vodom

Dodajte pola kašičice soli u čašu tople vode, ispirajte grlo i ispljunite ako vas boli grlo. Ovaj jednostavan kućni lek može pomoći u ublažavanju nelagodnosti. Ovaj postupak možete ponavljati nekoliko puta dnevno. Imajte na umu da ova metoda nije pogodna za malu decu koja još uvek ne mogu da ispiraju grlo bez gutanja.

Uzmite bolovanje

Ako možete, ostanite kod kuće. Vaše telo se bolje bori protiv virusa kada ste dobro odmorni, tako da je san izuzetno važan. Takođe pomaže u sprečavanju širenja vaše prehlade na druge ljude. Ako morate da idete na posao, držite se podalje od kolega, posebno tokom prva tri dana kada ste najzarazniji.

Kvalitetan san jača imunitet i pomaže u borbi protiv prehlade Foto: Shutterstock

Redovno perite ruke ili koristite sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi alkohola. Testirajte se i izolujte se ako je potrebno i izbegavajte kontakt sa ljudima koji su pod visokim rizikom od komplikacija.

Ublažite simptome lekovima

Paracetamol pomaže kod bolova i blage groznice. Antihistaminici (npr. cetirizin, difenhidramin) ublažavaju suzenje očiju, a dekongestivi (npr. loratadin + pseudoefedrin) olakšavaju zapušen nos.

Deci mlađoj od 2 godine ne treba davati lekove za kašalj i prehladu. Za decu od 2 do 4 godine – konsultujte se s pedijatrom. Kod starije dece koristite isključivo lekove za decu, pazite na dozu i sastav da ne biste kombinovali isti aktivni sastojak više puta (npr. paracetamol).

Probajte sprej za nos

Iako je potrebno više istraživanja, neki dokazi ukazuju na to da sprejevi za nos sa fiziološkim rastvorom mogu pomoći u ublažavanju simptoma ako počnete da ih koristite ubrzo nakon početka prehlade.

Oni vlaže sluzokožu nosa i razređuju sluz. Koristite ih prema uputstvima na pakovanju. Kada se kombinuju sa toplim tušem, para može dodatno pomoći u otvaranju disajnih puteva.

Kada posetiti lekara?

Ako primetite da se vaše stanje pogoršava iz dana u dan, obratite se lekaru. Takođe, potražite pomoć ako simptomi traju duže od 10 dana ili ako razvijete neobične simptome – to može značiti da nije u pitanju samo obična prehlada.

Ako primetite da se vaše stanje pogoršava iz dana u dan, obratite se lekaru Foto: Shutterstock

Ako ste u riziku od komplikacija od gripa i imate simptome kao što su groznica i bolovi u mišićima ili telu, što pre se obratite lekaru. Lekar će moći da utvrdi da li imate grip ili prehladu i da vam preporuči odgovarajući tretman.

Rizične grupe uključuju:

Deca mlađa od 5 godina

Osobe starije od 65 godina

Ljudi sa hroničnim bolestima (npr. astma, dijabetes, bolesti srca)

Trudnice Zaključak

Prehlada obično traje oko nedelju dana, ali neki simptomi mogu trajati i do dve nedelje. Ako osetite prve znake bolesti, kućni lekovi vam mogu pomoći da se što pre osećate bolje.

Odmor, topli napici poput vode sa limunom i medom i lagana ishrana mogu pomoći u ublažavanju simptoma. Ako su vaši simptomi blagi, možete se malo kretati.

Zdrava ishrana i lekovi koji se izdaju bez recepta takođe mogu pomoći. Ako vaši simptomi traju duže od 10 dana ili se pogoršaju, obratite se lekaru.