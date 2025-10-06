Slušaj vest

Nova studija objavljena u časopisu Stroke donosi snažne dokaze da ishrana bogata vlaknima ne samo da štiti od moždanog udara, već i pomaže oporavak kod onih koji su ga već preživeli. Istraživači su, po prvi put, kombinovali podatke iz velike američke studije NHANES sa genetskom analizom, kako bi proverili da li vlakna zaista imaju zaštitni efekat ili se povezanost vidi samo slučajno.

U istraživanje je bilo uključeno više od 39.000 odraslih Amerikanaca, a posebno je praćeno 1.453 osoba koje su imale moždani udar. Pokazalo se da su ljudi koji su unosili najviše vlakana (više od 18 grama dnevno) imali 29 odsto manju verovatnoću da dožive moždani udar u poređenju s onima koji su unosili najmanje (manje od 11 grama dnevno). Među onima koji su već doživeli moždani udar, veći unos vlakana značio je i duži životni vek.

Drugi deo istraživanja koristio je genetske podatke iz međunarodnih baza kako bi se utvrdila uzročna veza. Rezultati su potvrdili da ljudi koji imaju varijante gena povezane s većim unosom i boljim iskorišćavanjem vlakana imaju manji rizik od moždanog udara malih krvnih sudova, što je jedan od glavnih tipova ishemijskog udara.

Kako deluju vlakana?

Naučnici veruju da vlakna deluju na više načina: smanjuju upale, poboljšavaju osetljivost na insulin i čuvaju zdravlje creva zahvaljujući proizvodnji kratkolančanih masnih kiselina. Sve to doprinosi stabilnijem krvnom pritisku, boljoj kontroli šećera u krvi i zdravijem krvotoku.

Koliko nam je potrebno?

Autori naglašavaju da prosečan odrasli čovek unosi znatno manje vlakana od preporučenog (25-30 g dnevno), te da bi povećanje unosa kroz voće, povrće, integralne žitarice i mahunarke moglo da ima značajan efekat na smanjenje rizika od moždanog udara i poboljšanje oporavka kod pacijenata.