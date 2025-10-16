Slušaj vest

Plan lečenja koji uključuje alternativnu medicinu može biti efikasan za neke ljude sa visokim krvnim pritiskom. Saznajte više o bilju i suplementima koji bi mogli biti korisni.

Skoro polovina odraslih u Sjedinjenim Državama ima visok krvni pritisak, takođe poznat kao hipertenzija , što povećava rizik od životno ugrožavajućih događaja poput srčanog i moždanog udara. U Srbiji je slična situacija - gotovo polovina stanovnika Srbije boluje od povišenog krvnog pritiska, koji je najveći uzročnik kardiovaskularnih oboljenja.

Iako razni biljni, vitaminski, mineralni i antioksidativni suplementi i lekovi nisu zamena za lekove poput ACE inhibitora ili blokatora kalcijumovih kanala, oni mogu biti komplementarni pristup upravljanju visokim krvnim pritiskom.

- Kada neko pita koji prirodni proizvodi leče hipertenziju, često nesvesno pita koje biljke ili suplementi mogu da zamene farmaceutske lekove, kaže Pol Kalnins, lekar prirodne medicine sa sedištem u Portlandu, Oregon i naglašava:

- Nijedna biljka ili suplement nisu tako dobri kao postojeći lekovi.

Dakle, ključno je da razgovarate sa svojim lekarom pre nego što počnete da uzimate bilo koji novi suplement zbog problema sa krvnim pritiskom. Za većinu suplemenata su i dalje potrebna velika klinička ispitivanja.

Ali sledeće biljke i suplementi mogu biti korisni za neke osnovne uzroke visokog krvnog pritiska...

Glog

Ovaj trnoviti severnoevropski žbun tradicionalno se koristi kao lek za srčana oboljenja hiljadama godina. U jednom istraživačkom pregledu studija učesnika sa prehipertenzijom ili hipertenzijom prvog stadijuma, glog je značajno smanjio krvni pritisak kada se uzima najmanje 12 nedelja.

- Kod hipertenzije postoji blaga upala u arterijskim zidovima, što znači da se krvni sudovi sužavaju i ne šire prirodno. Jedinjenja u glogu mogu opustiti te arterijske zidove - kaže Kalninjš.

Moguće je da glog interaguje sa digoksinom (Digitek, Lanoksin), lekom koji se koristi za lečenje određenih srčanih poremećaja, a takođe i sa beta-blokatorima , pa nemojte uzimati glog bez saveta lekara ako koristite bilo koji od ovih tretmana.

Glog se tradicionalno koristi kao lek za srčana oboljenja hiljadama godina Foto: Shutterstock

Riblje ulje

Suplementi ribljeg ulja su dobar izvor omega-3 masnih kiselina , koje, između ostalog, imaju prirodna antiinflamatorna svojstva koja mogu zaštititi vaše srce i krvne sudove.

Neka istraživanja su pokazala da riblje ulje efikasno smanjuje sistolni krvni pritisak kod pacijenata sa metaboličkim sindromom, što je gornji broj očitavanja krvnog pritiska koji odražava pritisak koji krv vrši na zidove arterija kada srce kuca.

Istraživanja su otkrila da omega-3 masne kiseline promovišu zdravije i šire krvne sudove, „što ide ruku pod ruku sa zdravim nivoom krvnog pritiska, kaže Meri Opfer, vanredna profesorka i direktorka Kuhinje za nastavu ishrane i dijetetike na Univerzitetu Pejs u ​​Vajt Plejnsu, Njujork.

Ishrana se smatra najefikasnijim načinom za iskorišćavanje omega-3 masnih kiselina, jer hrana poput lososa nudi i druge zdrave hranljive materije, uključujući proteine. Međutim, neki morski plodovi sadrže visok nivo žive, toksičnog metala, dok suplementi sa omega-3 masnim kiselinama možda ne sadrže, jer se ona obično uklanja tokom prečišćavanja u procesu proizvodnje.

- Suplementi treba da dolaze iz izvora koji proverava nivo žive u ribljem ulju - kaže Kalnins.

Beli luk

Beli lukse dugo koristi u tradicionalnim sistemima medicine u razne svrhe, uključujući i svojstva snižavanja krvnog pritiska. Jedna studija je zaključila da konzumiranje belog luka može umereno sniziti krvni pritisak, posebno kod onih koji imaju blagu hipertenziju. Prirodna jedinjenja belog luka mogu pomoći opuštanjem krvnih sudova i smanjenjem stresa na ćelije.

Jedna studija je zaključila da konzumiranje belog luka može umereno sniziti krvni pritisak, posebno kod onih koji imaju blagu hipertenziju Foto: Shutterstock

Meta-analiza 12 kliničkih ispitivanja otkrila je da ekstrakt belog luka Kiolik, dodatak ishrani bez mirisa, značajno smanjuje i sistolni krvni pritisak i ono što je poznato kao dijastolni krvni pritisak, donji broj očitavanja krvnog pritiska koji ukazuje na pritisak koji krv vrši na zidove arterija kada srce miruje između otkucaja.



Istraživači su primetili da beli luk ne treba smatrati zamenom za konvencionalne lekove za visok krvni pritisak . Potrebna su i dalje velika, dugoročna klinička ispitivanja kako bi se utvrdila njegova efikasnost i optimalna doza.

Magnezijum

Magnezijum je mineral koji pomaže u regulisanju rada kardiovaskularnog sistema, nerava, mišića i kostiju tela. Istraživanja pokazuju da nedostatak magnezijuma igra ulogu u hipertenziji, a najmanje četvrtina Amerikanaca ima hronično nizak nivo magnezijuma.

Istraživanja pokazuju da nedostatak magnezijuma igra ulogu u hipertenziji Foto: Shutterstock

Efikasnost magnezijuma može zavisiti od toga ko ga uzima.

Jedna studija je testirala uticaj oralnog magnezijuma na četiri grupe ljudi: učesnike sa normalnim krvnim pritiskom, one sa nelečenom hipertenzijom, pacijente čiji krvni pritisak nije dobro kontrolisan lekovima i one čiji lekovi drže krvni pritisak pod kontrolom. Iako magnezijum nije uvek pomagao ljudima sa prethodno nelečenom hipertenzijom, suplement je mogao poboljšati krvni pritisak kod pacijenata čija hipertenzija nije bila dobro kontrolisana lekovima na recept.

- U ovoj istraživačkoj studiji, oni sa nižim krvnim pritiskom nakon uzimanja magnezijuma već su koristili lekove za krvni pritisak, kaže Opfer i dodaje:

- Morali bismo da se zapitamo da li je magnezijum pomogao u snižavanju krvnog pritiska ili je zaista imao pozitivan efekat na krvni pritisak osobe. Magnezijum igra ulogu u vaskularnom zdravlju, ali je potrebno više istraživanja, a doziranje može varirati od osobe do osobe.

Koenzim Q10

Suplement koenzim Q10 je uključen u kontrakciju glatkih mišića, tačnije u efikasnost kontrakcije.

- Koenzim Q10 povećava aktivnost mitohondrija, gde se proizvodi energija, tako da u suštini daje više energije srčanom mišiću. Naučnici još uvek utvrđuju ko bi mogao imati najviše koristi od ovog suplementa za upravljanje visokim krvnim pritiskom - kaže Kalnins.

Koenzim Q10 povećava aktivnost mitohondrija, gde se proizvodi energija, tako da u suštini daje više energije srčanom mišiću Foto: Profimedia

Jedan pregled 45 kliničkih ispitivanja pokazao je da koenzim Q10 blago snižava sistolni krvni pritisak za oko 3,4 milimetra žive (mmHg), posebno kada su doze bile manje od 200 miligrama (mg) dnevno i uzimane duže od osam nedelja. Iako se čini da je bezbedan i potencijalno koristan za osobe sa blagom hipertenzijom, ovaj dodatak ishrani izgleda da nema uticaja na srčani ritam ili dijastolni pritisak (donji broj).

Folna kiselina

Folna kiselina, možda poznatija kao esencijalni prenatalni vitamin, takođe je proučavana zbog svog potencijala u snižavanju krvnog pritiska. Neka istraživanja deluju obećavajuće, ali efikasnost još uvek nije u potpunosti potvrđena.

Jedna meta-analiza više od 40.000 pacijenata otkrila je da suplementi folne kiseline značajno smanjuju sistolni krvni pritisak. Druga studija je otkrila da su ljudi sa nedostatkom folata imali 42 procenta veću verovatnoću da razviju visok krvni pritisak tokom 13 godina nego oni sa normalnim nivoom folata.

Ali studija sprovedena na više od 6.340 korejskih odraslih osoba otkrila je da nivoi folata nisu značajno povezani sa stopama hipertenzije.

- Možda postoji mesto za suplemente i bilje za hipertenziju, ali verujem da bi to bilo na individualnoj osnovi - kaže Opfer:

- Mora se uzeti u obzir i druge zdravstvene probleme, interakcije sa drugim mogućim lekovima, godine i način života. Ne postoji univerzalno rešenje.

Zaključak

Dijetetski suplementi nisu namenjeni da zamene lekove na recept za visok krvni pritisak, ali neka istraživanja sugerišu da neki od njih mogu pomoći u upravljanju hipertenzijom, pod vođstvom vašeg zdravstvenog tima.

Glog, riblje ulje, beli luk, magnezijum, koenzim Q10 i folna kiselina pokazuju obećanje u smanjenju upale, opuštanju krvnih sudova ili podržavanju vaskularne funkcije, a sve to pomaže u snižavanju visokog krvnog pritiska.