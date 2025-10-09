Slušaj vest

Kada nas savlada prehlada ili grip, obično posežemo za čajevima, sirupima i toplim ćebetom. Ali i joga može da pritekne u pomoć na način koji bi mogao da vas iznenadi. Nežni i spori pokreti ne samo da opuštaju telo već i pomažu da se olakša disanje, smanji glavobolja, ublaži mučnina i ojača imunitet.

Istraživanja pokazuju da redovno praktikovanje joge smanjuje upale i pomaže telu da se izbori s infekcijom. Posebno su efikasni lagani položaji koji ne opterećuju telo, već ga postepeno vraćaju u ravnotežu.

Položaj deteta

Ovaj položaj smiruje um i opušta stomak, pa je odličan ako osećate mučninu ili umor. Sedite na pete, spustite grudi ka podu, a čelo oslonite na jastuk. Disanje neka bude duboko i sporo, sa fokusom na stomak. Osetićete kako napetost popušta, a telo se oslobađa pritiska.

Ovaj položaj smiruje um i opušta stomak Foto: Shutterstock

Noge uz zid

Jedan od najjednostavnijih, a najkorisnijih položaja. Lezite na leđa i podignite noge uz zid. Krv tada lakše cirkuliše ka gornjem delu tela, što pomaže kod glavobolje i otoka u nogama, ali i donosi osećaj mira i olakšanja.

Podizanje nogu uz zid je dobra vežba kod glavobolje i otoka u nogama Foto: Shutterstock

Položaj kamile

Ovaj položaj otvara grudni koš i pomaže kod začepljenja u plućima. Kleknite, oslonite ruke na donji deo leđa i blago se nagnite unazad. Udahnite duboko kroz nos i osetite kako se pluća šire. Idealno je ako imate osećaj stezanja u grudima.

Idealan položaj ako imate osećaj stezanja u grudima Foto: Shutterstock

Kobra

Ležeći na stomaku, oslonite dlanove ispod ramena i lagano podignite gornji deo tela. Kobra jača leđa i otvara pluća, pa pomaže da se disajni putevi pročiste i time olakša disanje. Duboki udasi smanjuju napetost u grudima i poboljšavaju dotok kiseonika.

Foto: Shutterstock

Opušteni pretklon

Opušta vrat, ramena i gornji deo leđa, delove tela koji su često napeti kada smo bolesni. Stanite uspravno, nagnite se napred i pustite da ruke slobodno vise. Glava neka padne, a disanje bude opušteno. Ovaj položaj brzo smiruje glavobolju i tenziju u mišićima.

Ovaj položaj brzo smiruje glavobolju i tenziju u mišićima Foto: Shutterstock