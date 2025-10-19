Slušaj vest

Fizička aktivnost ima brojne prednosti za mentalno zdravlje. Naučna istraživanja potvrđuju da redovno vežbanje poboljšava samopouzdanje, kvalitet sna i opšte zadovoljstvo životom, i ima snažan antiinflamatorni efekat koji štiti od depresije i anksioznosti. Ali da li ste znali da, pored vežbanja, redovno istezanje može da utiče na processtarenja?

Danas su reklame za kreme, suplemente i kozmetičke tretmane poput botoksa svuda oko nas. Međutim, jedan od najjednostavnijih i najeefikasnijih načina za održavanje mladolikosti je nešto što možemo da radimo bilo gde, bilo kada - istezanje.

Zašto redovno istezanje usporava starenje?

Poboljšava rad krvnih sudova

Istezanje povećava sposobnost krvnih sudova da se šire, što poboljšava cirkulaciju i smanjuje arterijsku krutost. Ovo pomaže u održavanju optimalnog krvnog pritiska i smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti. Studija iz 2019. godine otkrila je da četvoronedeljni program statičkog istezanja kod muškaraca srednjih godina značajno smanjuje arterijsku krutost i povećava fleksibilnost.

Smanjuje stres i kortizol

Stres dovodi do povećanog lučenja kortizola, hormona koji, kada je hronično povišen, izaziva upalu i slabi imuni sistem. Istezanje, posebno kada se kombinuje sa svesnim disanjem (kao u jogi ili pilatesu), pomaže u snižavanju kortizola, jačanju imunog sistema i poboljšanju raspoloženja. Studija iz 2018. godine kod žena starijih od 60 godina pokazala je da istezanje prilokom praktikovanja joge smanjuje nivo stresa i poboljšava imunološku funkciju.

Istezanje smanjuje nivo stresa i jača imunološki odgovor Foto: Shutterstock

Redovno istezanje čuva mišiće, kosti i pokretljivost

Kako starimo, gubimo mišićnu masu i gustinu kostiju, ali redovno istezanje nam pomaže da održimo fleksibilnost, bolju ravnotežu i veću slobodu kretanja. Ovo smanjuje rizik od padova i održava našu sposobnost da obavljamo svakodnevne aktivnosti.

Praktični saveti za istezanje Uvedite rutinu: Najbolji rezultati se postižu kada se istezanje uključi u svakodnevne navike. Ne mora da traje dugo, dovoljno je 10 minuta ujutru, tokom pauze na poslu ili uveče pre spavanja.

Najbolji rezultati se postižu kada se istezanje uključi u svakodnevne navike. Ne mora da traje dugo, dovoljno je 10 minuta ujutru, tokom pauze na poslu ili uveče pre spavanja. Fokusirajte se na glavne mišićne grupe: vrat, leđa, ramena i donji deo tela. To su područja koja su najčešće pogođena ukočenošću.

vrat, leđa, ramena i donji deo tela. To su područja koja su najčešće pogođena ukočenošću. Slušajte svoje telo: Istezanje ne bi smelo da bude bolno (istežite se samo do granice bola, nikad preko nje). U početku može da bude malo neprijatno, ali na duži rok smanjuje rizik od povreda, poboljšava cirkulaciju i pomaže vam da održite vitalnost i nezavisnost u starosti.