Da li ste znali?

Da li ste znali?

Slušaj vest

Značaj folne kiseline se najčešće pominje u vezi sa trudnoćom, jer ona podržava razvoj fetusa, smanjujući defekte neuralne cevi. Međutim, to je važan hranljivi sastojak koji većina žena treba da uzme u obzir, jer je odgovorna za mnoge vitalne funkcije u našem telu.

Folna kiselina je sintetički oblik vitamina B9, ili folata. Naša tela je ne proizvode sama, pa je moramo unositi u obliku hrane ili suplemenata. Pošto je to vitamin rastvorljiv u vodi, svaki višak se izlučuje iz tela putem mokrenja, pa prema rečima nutricionistkinje Džesike Sepel, potrebno je redovno nadoknađivati nivo folne kiseline.

Zašto nam je potrebna folna kiselina?

Folna kiselina pomaže u stvaranju crvenih krvnih zrnaca, podržava stvaranje DNK i poboljšava zdravlje mozga, objašnjava Šenaz Šarif, nutricionistkinja i članica Britanskog udruženja za ishranu i medicinu životnog stila.

Pokazalo se da nizak nivo folata smanjuje funkciju mozga, povećavajući rizik od demencije. Stoga, suplementi folne kiseline mogu pomoći u poboljšanju funkcije mozga, kao i u snižavanju krvnog pritiska i poboljšanju protoka krvi, smanjujući rizik od srčanih oboljenja i moždanog udara, dodaje Rima Pilaj.

Prema Šarifu, unos dovoljno folne kiseline takođe može pomoći u sprečavanju anemije kod žena svih uzrasta, zbog čega je veoma dobro uvesti je u ishranu, bez obzira da li ste trudni ili ne. Međutim, kao i uvek, preporučljivo je da se uvek konsultujete sa svojim lekarom pre uzimanja bilo kakvih suplemenata.

Folna kiselina pomaže u stvaranju crvenih krvnih zrnaca, koja nose kiseonik po telu Foto: Shutterstock

Šta folna kiselina može učiniti za naše telo i um? Pomaže u stvaranju crvenih krvnih zrnaca - Prema Džons Hopkins Medicine, folna kiselina, kao i vitamin B12, pomaže u stvaranju crvenih krvnih zrnaca, koja nose kiseonik po telu. Ako vašem telu nedostaju crvena krvna zrnca, možete razviti anemiju, što znači da vaša tkiva i organi ne dobijaju količinu kiseonika koja im je potrebna. To može dovesti do širih zdravstvenih problema poput slabosti, umora i dijareje.

- Prema Džons Hopkins Medicine, folna kiselina, kao i vitamin B12, pomaže u stvaranju crvenih krvnih zrnaca, koja nose kiseonik po telu. Ako vašem telu nedostaju crvena krvna zrnca, možete razviti anemiju, što znači da vaša tkiva i organi ne dobijaju količinu kiseonika koja im je potrebna. To može dovesti do širih zdravstvenih problema poput slabosti, umora i dijareje. Poboljšava funkciju mozga - Jedna studija je otkrila da je nedostatak folata povezan sa depresijom i demencijom, kao i da utiče na raspoloženje, kognitivne i socijalne funkcije. Primećeno je da nedostatak folata može dovesti do obrasca kognitivne disfunkcije koji podseća na starenje. Takođe može uticati na raspoloženje i emocionalno zdravlje

Jedna studija je otkrila da je nedostatak folata povezan sa depresijom i demencijom, kao i da utiče na raspoloženje, kognitivne i socijalne funkcije. Primećeno je da nedostatak folata može dovesti do obrasca kognitivne disfunkcije koji podseća na starenje. Takođe može uticati na raspoloženje i emocionalno zdravlje Popravka i sinteza DNK, rast i regeneracija ćelija - Folna kiselina je odgovorna za sintezu DNK, kao i za obnavljanje ćelija. Ovo je važno kada je u pitanju popravka. Jedna studija je pokazala da folna kiselina može ubrzati zarastanje rana.

Folna kiselina je odgovorna za sintezu DNK, kao i za obnavljanje ćelija. Ovo je važno kada je u pitanju popravka. Jedna studija je pokazala da folna kiselina može ubrzati zarastanje rana. Štiti zdravlje srca - Folna kiselina takođe može sniziti krvni pritisak i poboljšati protok krvi, što potom može dovesti do smanjenja učestalosti koronarne bolesti srca.

Folna kiselina takođe može sniziti krvni pritisak i poboljšati protok krvi, što potom može dovesti do smanjenja učestalosti koronarne bolesti srca. Povećava energiju - Prema Maunt Sinaju, svi vitamini B pomažu telu da pretvori hranu (ugljene hidrate) u gorivo (glukozu), koje se koristi za proizvodnju energije. Zato je važno da vaše telo bude u budnosti.

Folna kiselina se može naći u mahunarkama, lisnatom povrću, citrusnom voću Foto: Shutterstock

Kako uneti folnu kiselinu kroz ishranu?

Folna kiselina se može naći u lisnatom povrću, citrusnom voću, pasulju i obogaćenim žitaricama. Međutim, da biste bili sigurni da unosite dovoljno, često se preporučuje dnevni dodatak koji sadrži folnu kiselinu, kaže Džesika, dok Rima takođe preporučuje žumanca, voće, mahunarke, orašaste plodove i semenke.

Koliko folne kiseline se preporučuje i koliko često?

Koliko treba da uzimate zavisi od toga zašto vam je potrebna. Generalno, ako niste anemični, preporučuje se doza od 400 mikrograma dnevno. Za osobe sa anemijom usled nedostatka folata (starije od godinu dana), preporučena doza je pet miligrama dnevno.

Da li bi neko trebalo da izbegava folnu kiselinu?