Nedostatak određenih minerala, poput cinka, može povećati verovatnoću pojave telesnog mirisa, jer utiče na regulaciju hormona, funkciju imunog sistema i ravnotežu bakterija na koži, što može dovesti do pojačanog znojenja i izraženijeg neprijatnog mirisa.

Cink

Cink je esencijalni mineral koji je važan za vaš imuni sistem, proizvodnju hormona, zarastanje rana i čulo ukusa i mirisa, između ostalog.

Prema Mejo klinici, faktori poput stresa i hormonskih promena mogu povećati rizik od telesnog mirisa i znojenja. Pošto cink igra ulogu u proizvodnji hormona i smanjenju upale, njegov nedostatak može izazvati neravnotežu koja dovodi do pojačanog telesnog mirisa.

Simptomi nedostatka cinka mogu uključivati: - dijareju - sporo zarastanje rana - česte infekcije - promene u čulu ukusa

Hrana bogata cinkom uključuje meso, ribu i morske plodove.

Cink oksid je takođe čest sastojak dezodoransa, zbog svojih antibakterijskih svojstava. Jedna studija objavljena u časopisu Acta Dermato-Venereologica otkrila je da nanošenje cink oksida na kožu efikasno smanjuje samopercipirani miris i količinu bakterija koje izazivaju miris.

Vitamin C

Skorbut je bolest uzrokovana teškim nedostatkom vitamina C. Nije uobičajena u razvijenim zemljama. Međutim, starije osobe, osobe sa niskim prihodima i drugi mogu biti izloženi većem riziku, prema studiji objavljenoj u časopisu Nutrients. Znoj koji miriše na gnoj je simptom skorbuta, prema često citiranom pregledu objavljenom u časopisu The.

Izvori vitamina C uključuju biljnu hranu poput citrusnog voća, krompira, paradajza i spanaća, prema Mejo klinici.

Vitamin B2

Uzimanje suplemenata vitamina B2 može pomoći kod telesnog mirisa ako imate retko stanje koje se zove trimetilaminurija. Ovo stanje uzrokuje nakupljanje jedinjenja zvanog trimetilamin (TMA) u vašem telu. Proizvode ga mikroorganizmi u crevima i obično se metaboliše. Ali ljudi sa određenim genskim promenama ili disfunkcijom jetre ili bubrega možda neće biti u stanju da ga obrade.

TMA koja se nakuplja na kraju se oslobađa kroz znoj, urin, reproduktivne tečnosti i dah, uzrokujući jak, riblji miris.

Prema pregledu objavljenom u časopisu Biology, suplementi vitamina B2 mogu povećati aktivnost enzima koji razgrađuju TMA. Takođe, izbegavanje hrane koja sadrži prekursore TMA – poput školjki, jaja, mesa, mahunarki i pečuraka – takođe može pomoći u smanjenju nakupljanja TMA.

Saveti za ishranu za smanjenje telesnih mirisa

Nedostatak vitamina možda nije glavni uzrok vašeg telesnog mirisa, ali hrana koju jedete može uticati na vaš miris.

Prema Klivlendskoj klinici, konzumiranje hrane bogate sumporom može doprineti neprijatnom znoju. Ograničavanje ove hrane može pomoći u poboljšanju mirisa.

Hrana bogata sumporom uključuje:

crni luk

kupus

beli luk

brokoli

crveno meso

Jedenje ili pijenje određenih stvari takođe može izazvati jače znojenje, dajući bakterijama veću šansu da izazovu miris. To uključuje kofein, alkohol, začine za kari i ljute soseve.

Smanjenje količine hrane koja izaziva znojenje u vašoj ishrani može pomoći u sprečavanju neprijatnog mirisa tela.