Koliko često bi trebalo menjati jastuk? Evo koje zdravstvene rizike nosi njihovo predugo korišćenje
Redovno pranje posteljine i okretanje dušeka su dobre higijenske navike koje pomažu boljem snu i zaštiti od bolesti.
Mnogi koriste posteljinu duže nego što bi trebalo, čak i kada izgubi volumen i potporu. Spolja možda izgleda u redu, ali spljošten, grudvast ili žut jastuk može narušiti kvalitet sna, izazvati alergije i bol u vratu.
Stručnjaci za san objašnjavaju koliko često treba menjati jastuk i zašto je to važno.
Kada je vreme da promenite jastuk?
- Preporučuje se menjanje jastuka na svake jednu do dve godine, ali u zavisnosti od materijala i načina upotrebe, ponekad je potrebno zameniti ga i češće ili ređe - objašnjava Čelsi Roršajb, stručnjakinja za san i neuro-naučnica.
Vek jastuka zavisi od materijala. Kvalitetni jastuci od memorijske pene mogu trajati i do tri godine pre zamene. Jastuci od perja imaju kraći vek i trebalo bi ih menjati nakon godinu dana. Latex jastuci su izuzetno izdržljivi i mogu trajati i do pet godina, dok jastuci od poliestera ili paperja obično traju do tri godine, objašnjava Derek Hejls.
Redovno pranje, korišćenje zaštite za jastuk i čišćenje po potrebi može produžiti vek trajanja. Međutim, situacije poput spavanja kućnih ljubimaca na jastuku, prekomernog znojenja ili neredovnog pranja zahtevaju češću zamenu.
Masna koža, znoj i svakodnevna upotreba mogu skratiti životni vek jastuka.
- Ako presavijete jastuk na ivicu kreveta i on ostane savijen, neće više pružati odgovarajuću potporu - kaže Den Kafri, stručnjak za san.
Mogu li stari jastuci izazvati zdravstvene probleme?
Da - i neki mogu biti ozbiljni.
- Bol i promene u držanju: Spljošten ili grudvast jastuk ne pruža adekvatnu potporu vratu, što može izazvati napetost mišića i zglobova, bol u vratu i ramenima, a dugoročno i loše držanje.
- Glavobolje: Napetost u vratu i ramenima može izazvati tenzione glavobolje ili migrene. Ako se budite sa glavoboljom i pored dovoljnog sna, jastuk može biti uzrok.
- Teškoće sa disanjem: Jastuci mogu postati leglo grinje, mrtvih ćelija kože, buđi i bakterija. Ovo može izazvati alergijske reakcije, pogoršati astmu i otežati disanje.
- Smanjen kvalitet sna: Neudoban jastuk može dovesti do čestog prevrtanja tokom noći, smanjiti kvalitet sna i dovesti do neispavanosti, čak i nakon osam sati spavanja. Neadekvatna potpora vratu može delimično blokirati disajne puteve, povećati hrkanje i pogoršati simptome opstruktivne apneje u snu.
- Iritacija kože: Stari jastuk koji je izgubio oblik skuplja masnoće, prljavštinu i bakterije, što može izazvati iritacije kože i akne.
Novi jastuk za bolji odmor
Iako deluje kao sitnica, jastuk igra ključnu ulogu u kvalitetu sna. Čak i kada izgleda „u redu“, stručnjaci preporučuju redovnu zamenu. Vek jastuka je generalno jedna do dve godine, ali test savijanja može pomoći: ako ostane savijen, grudvast ili ravan, vreme je za novi jastuk.
Odaberite jastuk koji odgovara vašem stilu spavanja i verovatno ćete se probuditi odmorniji, bez bolova i sa poboljšanim kvalitetom sna.
