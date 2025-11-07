Sporo zarastanje rana može biti znak infekcije, hroničnih bolesti ili oslabljenog imuniteta.

Sporo zarastanje rana je čest problem koji može ukazivati na razne zdravstvene probleme ili nepravilnu negu povrede. Iako svaka rana prolazi kroz prirodni proces zarastanja, ponekad taj proces traje duže nego što bi trebalo. Ovo su najčešći razlozi zašto rana ne zarasta pravilno – i saveti šta učiniti da bi se ubrzao oporavak.

Infekcija – najčešći krivac za sporo zarastanje

Ako rana nije čista, lako se može inficirati. Kada dođe do infekcije, telo troši energiju na borbu protiv bakterija umesto na popravku tkiva. Znakovi infekcije uključuju:

crvenilo, toplinu ili otok oko rane

bol na dodir

pojava gnoja ili žutih krasta

povećana upala

Rane na licu obično brže zarastaju zbog boljeg snabdevanja krvlju, dok one ispod kolena ili na stopalima sporije zarastaju jer je cirkulacija slabija – ističe dr Brendan Kamp, dermatolog.

Slaba cirkulacija krvi

Da bi rana zacelila, mora da dobije dovoljno kiseonika i hranljivih materija koje krv dostavlja oštećenom području. Ako je cirkulacija oštećena (npr. zbog dijabetesa, ateroskleroze ili pušenja), proces zarastanja će biti znatno sporiji.

Nedostatak hranljivih materija

Bez adekvatne ishrane, telu nedostaje „građevinski materijal“ potreban za obnovu kože. Od posebnog značaja su:

gvožđe, proteini, selen

vitamini A, C i D

cink

Ako ih ne unosite dovoljno kroz hranu, razmislite o suplementima – uz savet lekara ili nutricioniste.

Bez pravilne ishrane telo nema potrebne nutrijente za obnovu kože Foto: Shutterstock

Hronične bolesti

Stanja poput dijabetesa, metaboličkog sindroma ili oslabljenog imunog sistema mogu usporiti regeneraciju tkiva. Na proces takođe utiču:

genetski poremećaji

inflamatorne bolesti

hronična bubrežna insuficijencija

Ako imate jednu od ovih dijagnoza, pravilna kontrola bolesti je ključna za uspešno zarastanje rana.

Rak i oslabljen imunitet

Kod ljudi sa rakom, imuni sistem je često oslabljen, što otežava telu da popravi oštećeno tkivo i sporije reaguje na infekcije.

Lekovi i terapije

Neki lekovi mogu usporiti zarastanje jer menjaju način na koji telo reaguje na povredu. To uključuje:

hemoterapiju i zračenje

metotreksat

kortikosteroide

imunosupresore (lekovi za sprečavanje odbacivanja organa)

antikoagulanse (lekovi za razređivanje krvi)

antiinflamatorne lekove koji usporavaju imuni odgovor

Ako primetite da vam rana ne zarasta dok ste na terapiji, obavezno se konsultujte sa svojim lekarom.

Neki lekovi mogu usporiti zarastanje rana Foto: Shutterstock

Alkohol

Prekomerna konzumacija alkohola usporava stvaranje novih ćelija kože i slabi odbrambene snage organizma, što rezultira sporijim i slabijim zarastanjem rana.

Pušenje

Nikotin i toksini iz cigareta sužavaju krvne sudove, smanjujući dotok kiseonika do rane. Pošto je kiseonik neophodan za zarastanje, rane pušača imaju tendenciju da zarastaju mnogo sporije.

Starost

Kako starimo, naš imuni sistem i cirkulacija se usporavaju. Inflamatorna faza, koja je prirodni deo zarastanja, traje duže kod starijih osoba, pa se i rane sporije zatvaraju.

Hormoni

Estrogen, ženski polni hormon, igra važnu ulogu u regeneraciji tkiva. Osobe sa višim nivoima estrogena često primete brže zarastanje rana, dok niži nivoi mogu usporiti proces.

Stres

Dugotrajni psihološki stres negativno utiče na imuni sistem i sposobnost tela da se oporavi. Tokom stresnih perioda, rane često sporije zarastaju, a rizik od infekcije se povećava.

Dugotrajni psihološki stres negativno utiče na imuni sistem i sposobnost tela da se oporavi Foto: Shutterstock

Nepravilna nega rane

Nepravilno čišćenje ili prečesto dodirivanje rane može dodatno oštetiti tkivo i usporiti oporavak. Neadekvatna nega može:

povećati rizik od infekcije

usporiti regeneraciju tkiva

prouzrokovati dodatnu štetu Kako podstaći brže zarastanje rana?

Briga o rani i sopstvenom zdravlju je ključna za brz i uspešan oporavak. Stručnjaci savetuju:

izbegavajte alkohol i cigarete

jedite uravnoteženu ishranu, sa dovoljno proteina, vitamina C i cinka

redovno se krećite i održavajte zdravu cirkulaciju

kontrolišite hronične bolesti (posebno dijabetes)

pratite uputstva svog lekara o nezi rana

koristite proizvode sa antibakterijskim svojstvima Kada posetiti lekara?

Važno je redovno pratiti i održavati ranu prema uputstvima zdravstvenog radnika. Obratite se lekaru ako:

rana ne pokazuje nikakvo poboljšanje nakon 4-6 nedelja

stanje se pogoršava ili rana postaje bolnija

pojavljuju se znaci infekcije (crvenilo, toplina, gnoj, groznica)

zapaljenje se širi na okolna područja kože